El PSOE presentará mociones en ayuntamientos de C-LM para forzar al PP a regresar al "consenso en torno al Estatuto"

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez. - PSOE

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha va a presentar una moción en todos los ayuntamientos y en otras instituciones de la región para pedir al PP su respaldo "al consenso que siempre ha primado en torno al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y seguir trabajando en la defensa" de la región.

Así lo ha avanzado la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, que ha pedido al PP que se una a seguir trabajando "en la defensa de las ciudades, de nuestro campo, de nuestra economía, de las asociaciones que trabajan de forma intensa en la región", y ha asegurado que la propuesta de las mociones "no va en contra de nadie, sino a favor de Castilla-La Mancha y de cada uno de sus vecinos y vecinas".

Según informa el partido, esta moción, que no solo recoge el "compromiso" del PSOE que "sigue intacto con respecto a los últimos virajes que el PP ha hecho", sino que se lo pide de forma mayoritaria al PP, como ya han hecho todo tipo de asociaciones del tejido empresarial, sindical, del Tercer Sector, la Universidad y el colectivo LGTBI, por poner algunos ejemplos.

"Recoge el sentir de acuerdo y consenso que se tuvo durante más de dos años de negociaciones, dejando las posiciones partidistas, para que Castilla-La Mancha pudiera crecer de la mano de un Estatuto que necesitamos que se adapte al siglo XXI, que blinde los derechos y libertades de todos los castellanomanchegos, que defienda algo tan importante como el agua para nuestra tierra o la financiación de los servicios públicos", ha aseverado.

"Le pedimos que restituya el acuerdo y que los ayuntamientos, en su competencia municipal, digan alto y claro que quieren que el Estatuto salga adelante", ha mantenido.