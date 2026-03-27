PSOE rechaza las cuentas de Albacete: "Llegan tarde, sin fiabilidad y revelan un alcalde cercano a la ultraderecha"

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Albacete, José González - EUROPA PRESS

ALBACETE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, José González, ha arremetido contra el Presupuesto Municipal para 2026, unas cuentas que "llegan tarde", que tienen "fiabilidad cero", que no cuentan con "proyectos de ciudad a largo plazo" y, además, "desenmascaran" el Gobierno del alcalde 'popular', Manuel Serrano, con políticas "más cercanas a la ultraderecha", ha apostillado en una entrevista concedida a Europa Press.

González (Albacete, 1984), maestro y político "por vocación", tomó las riendas como portavoz de su grupo en Albacete hace menos de un año, tras una larga carrera en el PSOE que comenzó en la pedanía albaceteña de Tinajeros, su pueblo, de la que actualmente es alcalde.

En los últimos meses, sus críticas contra el equipo de Gobierno del primer edil, Manuel Serrano, se han escuchado en cada pleno municipal sin excepción, cargando contra "el despotismo" y "una participación con la oposición que hace aguas" debido a la mayoría de la que disfrutan los 'populares' gracias al apoyo de dos concejales no adscritos que abandonaron las filas de Vox al principio de la legislatura.

El nuevo proyecto de cuentas llegó a los oídos de la oposición al igual que al resto del público, en el acto de reconocimiento del Día de la Mujer, donde fueron anunciados por Serrano. "Nos convocó a una comisión urgente y nos limita a un calendario encorsetado", pero que cumple estrictamente la ley, aclara González, con sólo un día para valorar las enmiendas del resto de grupos y escaso tiempo para estudiar un proyecto de gasto que ofrece "ninguna seguridad porque los presupuestos anteriores llevaban muchas partidas de las cuáles no se ha hecho nada".

Entrando en los distintos apartados del texto, González remarca la ausencia de medidas concretas para uno de los problemas esenciales de la ciudad, la vivienda, y para la que los 'populares' ya anunciaron con anterioridad un plan integral "del que no sabemos ni qué, ni cómo ni cuándo" se va a realizar.

El borrador sí que propone un incremento de 800.000 euros para rehabilitación de hogares pero esto en su opinión es "insuficiente". "El alcalde se ha dedicado a entregar las viviendas que nosotros dejamos construidas en la legislatura anterior, sacándolas en paquetes de 10 en 10 para que en vez de 88 parezcan 800". La solución del PSOE, según Gonzalez, sería "favorecer alquileres asequibles y poner a disposición suelo" para construir más, algo que estaría "encantado" de debatir con el equipo de Gobierno, si lo escuchasen.

PLAN DE AYUDA A LA NATALIDAD

Un nuevo apartado en estos presupuestos es el Plan de Ayuda a la Natalidad, con 200.000 euros de partida, y que el concejal intuye que se debe a una posible negociación con los concejales de Vox, de cuyo voto dependerá la aprobación de los mismos. En su opinión "esto desenmascara el gobierno de Serrano, que quiere dar imagen de moderado, pero sus políticas están más cerca de la ultraderecha, algo que hemos visto en la declaración de Pedro Sánchez como persona non grata, que nos ha hecho ser noticia a nivel nacional".

En dicho episodio, el PP albaceteño votó a favor de la moción propuesta por un concejal no adscrito, habitualmente ataviado con simbología fascista en los plenos, costumbre que González ha tildado de "falta de respeto" a la democracia y a "las familias que todavía no han encontrado a sus familiares en las cunetas", ante la que el alcalde tampoco ha tomado medidas.

El portavoz socialista critica la falta de compromiso de Serrano con su propio programa electoral, con proyectos pendientes como "la piscina olímpica, el velódromo o el gran polideportivo". Como alternativa, González priorizaría la ampliación de suelo industrial, "clave para hacer que la ciudad crezca" atrayendo empresas y haciendo más plausibles el proyecto de puerto seco y la plataforma logística de la ciudad, la rehabilitación del Banco de España y para el que abriría un proceso participativo para decidir su uso, y un paquete de medidas "para los más vulnerables", centrado principalmente en soluciones habitacionales. Propuestas que, según insiste, no se pueden debatir en reuniones y comisiones municipales "a las que solo se llevan daciones de cuentas de asuntos que ya han sido decididos".

Otro ejemplo de este modus operandi es el retraso de la reunión de la comisión de sostenibilidad, encargada de supervisar un paquete de contratos de servicios caducados que se mantienen de manera extraordinaria con reconocimientos extrajudiciales. "Lleva sin reunirse desde julio del año pasado. En 2025, en torno a 15 millones de euros se han gestionado de esta forma", explica González, lo que impide que fiscalicen y supervisen la labor del Gobierno. Esa falta de transparencia es "una de las debilidades que el Ayuntamiento intenta ocultar" con una "campaña de propaganda" por redes sociales, después de que el Consistorio haya multiplicado por cuatro su gasto en promoción, según asegura que muestran los expedientes de contratación.

González ahora teme que las pedanías de la ciudad, una de ellas, Tinajeros, de la que él mismo es alcalde, sean también ignoradas por el Ayuntamiento, al encontrarse en un "momento histórico" por la inminente licitación de transporte urbano para los próximos 10 años. "No hay que acordarse de las pedanías en acciones puntuales", afirma el concejal, quien propone que la mejora de conexiones podría aliviar la presión habitacional de la ciudad. "Hay que favorecer que se construya en las pedanías, ofreciendo servicios y especialmente transporte porque si no se nos quedan como un lugar de recreo de fin de semana", incide.

Frente a la ausencia de colaboración por parte de los 'populares' al mando del Consistorio, González señala como ejemplos a seguir a la Diputación Provincial o la Junta, ambas en manos socialistas. "Este Ayuntamiento no puede tener queja de las demás administraciones", explica el portavoz, citando el convenio de colaboración por el que la Diputación invertirá 400.000 euros en las pedanías este año, la cesión de una parcela para la construcción de un nuevo campo de fútbol en la Universidad Laboral o la ampliación del Parque Científico Tecnológico. Iniciativas, recuerda, que se han hecho dejando "a un lado los colores políticos y trabajando por el bien de la ciudadanía".

SITUACIÓN INTERNA DEL PARTIDO

Sobre la situación interna del partido, González no ve como una ruptura del partido los continuos enfrentamientos del presidente autonómico, Emiliano García-Page, con el Gobierno de España. "Trabajar por la tierra, como hace Emiliano, no es incompatible con poner en valor las políticas de Pedro Sánchez, que hace lo mismo desde otro nivel".

Aunque su voz lidera su grupo en cada pleno municipal, González no adelanta si presentará su candidatura a la alcaldía. "Ocupo todas mis fuerzas en liderar una oposición que sea alternativa para los albaceteños y albaceteñas y que gane las elecciones de 2027 sea cual sea el candidato o candidata", concreta, recordando al votante "que los alcaldes y alcaldesas del PSOE han demostrado que puede transformar la ciudad", citando como ejemplos "la estación del AVE, la circunvalación o la peatonalización de la calle Ancha", esta última iniciativa, siendo él mismo concejal de Movilidad, y que ahora le permite pasear por el casco céntrico con orgullo. "Cuando el PP está en el Gobierno se conforma con ir al trantrán y abrir la persiana del Ayuntamiento cada día. El PSOE siempre ha sido una esperanza y una apuesta de futuro para la ciudad", concluye.