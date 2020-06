PSOE rechaza la propuesta de PP de impulsar una UCI en Tomelloso: "Piden UCIs como si fueran jarabe para la tos"

Cs reta a PP y PSOE presentar una proposición conjunta y Fernández Sanz recalca que ya se trabaja en una unidad polivalente para pacientes críticos

TOLEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado con los votos en contra de la mayoría del PSOE la Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular que solicitaba instar al Gobierno autonómico a implantar una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital de Tomelloso, propuesta que ha logrado el voto a favor de Cs, insuficiente para salir adelante.

La diputada y portavoz del PP, Lola Merino, ha sido la encargada de desgranar los pormenores de esta Proposición No de Ley comenzando por recordar los malos números de la "fría estadística" de fallecidos en la localidad, 291 en total.

"Ninguna de las víctimas merece ser marcada como un simple número en el que pasemos la página y se acabó. Nuestro deber es no deshumanizar las muertes. Todos los fallecidos tienen familia", ha abundado Merino.

La 'popular' ha criticado a la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jimémez, por no estar presente como público en el debate donde se ha sustanciado esta Proposición No de Ley.

Con todo, en su disertación ha instado a los otros dos grupos parlamentarios a dar luz verde a la propuesta de instalación de esta UCI. "Espero que salga por unanimidad de esta Cámara", ha rematado.

CS REPARTE CRÍTICAS Y RETA A PP Y PSOE

La diputada de Cs Úrsula López, ha retado a PP y PSOE a presentar una PNL conjunta de todos los partidos con representación en la Cámara regional "que no sirva para dividir". "No traigan esta propuesta ahora y mañana abanderen otra propuesta para Valdepeñas y la semana que viene para Manzanares. Presentemos una propuesta conjunta para el desarrollo integral de un plan funcional y consensuado para toda la comarca, y no usemos a los ciudadanos como rehenes ni a la sanidad como trinchera", ha apuntado.

Así, ha afeado al PP que esta propuesta está "poco pensada" y ha hecho una cronología del hospital de Tomelloso, "inaugurado en 2007 por José María Barreda" tras lo que pasó por "un Gobierno sin alma del PP", y posteriormente por un Ejecutivo de Emiliano García-Page que está "lejos" de recuperar este extremo.

Por eso, el acuerdo por la recuperación de Castilla-La Mancha suscrito por Cs y PSOE junto al Gobierno regional "blinda 630 millones de euros para infraestructuras hospitalarias" como receta contra esta infradotación.

Tras 13 años de apertura del hospital de Tomelloso, "solo cuenta con el 50% de plantilla". "Faltan especialidades y no tienen servicios adecuados de apoyo de UCI, lo que justifica su situación".

PSOEL EL PP QUISO PRIVATIZAR EL HOSPITAL

El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha señalado que para abrir una UCI de diez camas hacen falta 56 profesionales sanitarios entre celadores, limpiadores, auxiliares, enfermeros, médicos y supervisores, plantilla que no existe en estos momentos.

"Pide una UCI como si pidiera jarabe para la tos. No se puede pedir esto jugando con los sentimientos de los ciudadanos. No se puede jugar con el dolor de los ciudadanos de Tomelloso. No se puede venir a jugar con el miedo y no presentar ninguna razón técnica", ha sostenido.

Ha recordado que el debate cuando gobernaba el PP pasaba por "cerrar urgencias en pueblos, privatizaban hospitales o despedían a profesionales". El parlamentario conquense ha recordado que el PP "defendió la privatización de este hospital en rueda de prensa" en boca del entonces alcalde 'popular', Carlos Cotillas.

SANZ: "¿QUIEREN UNA UCI PARA VENDERLO?"

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha querido tomar la palabra para cerrar el debate y cargar duramente contra Lola Merino. "Como profesional, no puedo dejar pasar que tenga un poco de respeto por lo que opinamos los profesionales, estemos en las Cortes o no".

Al hilo de ello, se ha preguntado si acaso el PP pretende que el hospital de Tomelloso tenga UCI "para cuando quieran venderlo si gobiernan".

Según sus datos, se ha duplicado la actividad en este centro sanitario, ahora se cuenta con mucha más disponibilidad de camas y se trabaja "con mucha más calidad". Más horas quirúrgicas O más actividad de resonancia magnética son otros de los datos explicados por Fernández Sanz para defender la utilidad de este hospital.

Abogando por el trabajo en red de todos los hospitales, ha señalado que en Tomelloso se avanza en la puesta en marcha de una unidad polivalente para pacientes críticos, en la que se trabaja desde hace 23 días.

El desarrollo a la atención de pacientes críticos "se está llevando a cabo de la mano de los profesionales y de las asociaciones científicas de la región", según el consejero.