PSOE rechaza por "racista" la propuesta de Vox sobre prioridad nacional mientras PP la desoye por no compartirla

El portavoz de Vox, David Moreno. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado, con los votos en contra del Partido Popular y del PSOE, una Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vox en la que, por segunda vez, pretendía implementar el concepto de prioridad nacional en la prestación de servicios públicos.

David Moreno, de Vox, ha sido el encargado de defender este jueves la propuesta de su formación indicando que lo "primero" en la región deberían de ser "los españoles", que son los que "pagan la factura" de los servicios públicos.

Como datos, ha puesto sobre la mesa que el gasto sanitario en farmacia para extranjeros creció un 168% el último año; con 7 millones de gasto en 2024 destinado a extranjeros "que no cotizan".

Para justificar su idea de "prioridad nacional" ha continuado asegurando que el Sescam "ha emitido 112.000 nuevas tarjetas sanitarias a extranjeros ilegales", lo que supone un incremento en el gasto que no repercute, a su juicio, en nacionales.

"Los castellanomanchegos quieren saber cuál es la factura total de la inmigración en la región, cuánto se gasta Page en ilegales por encima de por los de aquí".

CEUTA PLANEA EN EL DISCURSO DEL PP

Por parte del PP ha sido José Martín-Buro el encargado de defender la postura de su grupo, si bien ha aprovechado gran parte de su tiempo a hablar de la crisis migratoria en Ceuta y criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, "que ha perdido el control de la política migratoria".

Con todo, ha asegurado que el PP "no comparte" la propuesta de Vox, ya que "hay que distinguir derecho a prestación sanitaria y asistencia".

"Vox plantea reducir la asistencia a casos de gravedad, y no lo compartimos. Ordenar el derecho sí, retirar la asistencia, no", ha enfatizado.

PSOE, CRÍTICO ANTE VOX

Del lado del PSOE, Pablo Camacho ha sido el parlamentario que se ha subido a la tribuna, primero para recordar los "recortes" del PP cuando gobernó en la región; y después para cargar contra una propuesta "racista" como es la del objeto del debate.

Ha asegurado que "lo que no necesita España es una propuesta de Vox que es un copia y pega del discurso de la extrema derecha", y que este planteamiento "viene del ideario nazi y lo único que aporta es confrontación y xenofobia".

"Eso no es patriotismo", ha dicho dirigiéndose a Vox. "Ustedes se envuelven en la bandera pero proponen asuntos que van en contra de gente que vive en este país", ha rematado.