PSOE recuerda a Núñez que Tribunal de Cuentas ya audita contratos COVID y le pide no "embarrar" para salvar a Almeida

TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha recordado al presidente del PP regional, Paco Núñez, que el Tribunal de Cuentas ya está auditando todos los contratos realizados por la Comunidad Autónoma durante la pandemia, pidiéndole que deje de "embarrar" el terreno político de la región para "intentar salvar" a su compañero y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

El secretario de Política Municipal del PSOE autonómico, Miguel Zamora, ha respondido así, en rueda de prensa, a Núñez, que ha anunciado este miércoles que reclamará auditar la gestión del COVID en Castilla-La Mancha.

Zamora ha espetado a Núñez que "puede estar tranquilo" por la gestión del COVID por parte del Gobierno regional, alegando que en Castilla-La Mancha se han gastado millones "contratando a miles de profesionales sanitarios, muchísimos profesores y profesionales de servicios sociales". "Aquí no hay presuntos estafadores profesionales que se han lucrado con los momentos más duros que vivía la población", ha añadido.

"Le pedimos que no haga la práctica habitual de embarrar todo el terreno político para intentar salvar a su compañero Martínez Almeida, una práctica habitual en el PP", ha proseguido, considerando que esta actitud es de "una irresponsabilidad manifiesta".

PACTOS CON VOX

Por otra parte, y a preguntas de los medios, Zamora también ha hecho referencia a las palabras de Núñez en torno a posibles pactos postelectorales con Vox, que ha manifestado que el PP "dará la estabilidad necesaria para que Castilla-La Mancha pueda crecer y avanzar".

A este respecto, Zamora ha recordado que el hecho de que Núñez no diga abiertamente que está dispuesto a pactar con Vox es "una contradicción más", ya que "lleva diciendo lo contrario durante los últimos meses".

"Núñez lleva diciendo durante no sé cuánto tiempo, desde que las encuestas no le dan, ni muchísimo menos, lo que él querría, que estaba abierto a pactar y a explorar con otros partidos de su espectro ideológico que, no vamos a engañar a la gente, es Vox. Hace ya mucho tiempo que perdió la esperanza de ganar las elecciones y lo fía todo únicamente a, en un cambalache, sumar con Vox", ha manifestado.