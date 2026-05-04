PSOE recuerda a PP el acuerdo en Cortes que establece "una absoluta prioridad" para temas regionales en el Parlamento

Archivo - El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy. - PSOE - Archivo

TOLEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha recordado este lunes al PP el acuerdo de la Mesa del Parlamento castellanomanchego que establece "una absoluta prioridad" de los temas regionales a debatir en el hemiciclo.

Así ha contestado, a preguntas de los medios, a la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, quien en una rueda de prensa anterior ha acusado al PSOE de pasar "el rodillo" para volver "a vetar" su petición de debatir sobre política nacional.

"El planteamiento que ha hecho el PP hoy era una iniciativa --que estaba mal escrita-- para hablar de política nacional que no tiene nada que ver con la política de Castilla-La Mancha, y nuestro planteamiento ha sido el que dice la norma, es decir, hay que hablar de cuestiones que son de Castilla-La Mancha", ha argumentado.

Así, ha indicado que finalmente la Mesa de las Cortes, que tiene la decisión final de si se califica o no un debate, ha decidido rechazar la iniciativa del PP, lo que Godoy ha considerado que "no es pasar el rodillo, sino tomar las decisiones en función de lo que dicen las normas".

Bajo su punto de vista, al PP "no le preocupa absolutamente nada lo que ocurre en Castilla-La Mancha" porque "intenta hablar siempre de cuestiones que se tienen que ver en el Congreso de los Diputados". "Esto pone muy de manifiesto quién manda en Castilla-La Mancha en el Partido Popular".

"Si Tellado decide sobre el Estatuto, si Bendodo viene y habla del agua y en las cortes de Castilla-La Mancha quieren hablar de temas nacionales, obviamente estamos ante un PP intervenido por Génova, donde en vez de decidir las cuestiones Paco Núñez las decide el señor Tellado y esto finalmente no es bueno para" la región, ha zanjado.

SANIDAD

En otro orden de cosas, Godoy ha destacado la prioridad que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha con la sanidad, resaltando el cambio que se ha producido desde que Emiliano García-Page es presidente de la Comunidad Autónoma.

Así, ha señalado que antes de su llegada solo había dos provincias con tratamiento oncológico con radioterapia mientras que a día de hoy, con la puesta en marcha de la unidad del hospital de Guadalajara, ya son las cinco provincias de la región las que tienen este tratamiento.

"El cambio que se ha producido en Castilla-La Mancha en este sentido es absolutamente brutal y la región es hoy es una referencia en el tratamiento de cáncer", ha manifestado el presidente del Grupo Parlamentario Socialistas en las Cortes de Castilla-La Mancha.