PSOE registra un debate en las Cortes sobre la Cuenca del Tajo

Publicado 05/03/2018 13:10:56 CET

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este lunes un debate general en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la situación presente y futura de la Cuenca del Tajo y del papel "imprescindible" que debe jugar la Comunidad Autónoma en la futura negociación del Pacto Nacional del Agua.

En rueda de prensa, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, ha señalado que Castilla-La Mancha ha sido "la gran olvidada durante muchos años" por parte del Gobierno de España en esta materia y que ahora toca que sean tenidas en cuenta sus necesidades.

"Hoy es más evidente que nunca que la situación de trasvases desaforados es insostenible porque la situación de la cabecera del Tajo, a pesar de todo lo que ha llovido, es insostenible porque estamos a penas en el 10 por ciento de capacidad de los pantanos de Entrepeñas y Buendía", ha argumentado.

UNA "AUTÉNTICA FALACIA"

Por ello, ha lamentado oír a los dirigentes del PP decir que "hicieron un buen negocio" con el memorándum del Tajo y lo ha calificado como una "auténtica falacia" que ha llevado a la región "a una situación insostenible", para pedir a los 'populares' que se unan a la "reivindicación legítima" de que la Cuenca del Tajo tenga prioridad sobre la receptora.

También ha aludido al estudio socioeconómico que ha presentado este lunes la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas para indicar que el trasvase ha hecho emigrar el agua y la población de los pueblos ribereños. "El planteamiento que vamos a hacer en las Cortes es de unidad porque lo que queremos son soluciones y sentar las bases de otras vías de suministro de agua para el levante", ha agregado.

Del mismo modo ha lamentado escuchar a los dirigentes del PP hablar de depuradoras cuando, ha sostenido, el Gobierno de María Dolores de Cospedal paralizó 150 de estas infraestructuras y perdió 68 millones de euros de fondos europeos, mientras que el de Emiliano García-Page ha hecho "cuatro veces más obra hidráulica" y ha diseñado el "plan más ambicioso" de depuración de la región.

GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

En otro orden de cosas, el PSOE ha vuelto a registrar un debate general en el Parlamento castellano-manchego sobre el estado de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque no se han reducido en más de 600 efectivos como informó el partido hace unas semanas. "Nos equivocamos, no habíamos tenido en cuenta las no sustituciones de plazas y son más de 1.000 efectivos los que faltan en la región desde que gobierna Rajoy", ha señalado.

"Defendemos la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil y hoy nos hemos enterado, en contra de lo que dice el delegado del Gobierno, que vuelve a mentir, que la delincuencia creció casi un punto en 2017 y que se han quitado los delitos menores y los robos del campo", ha manifestado.

Por último, se ha referido al programa del PP 'Cortes Abiertas' para señalar que al PSOE le llama la atención que los 'populares' hayan descubierto que ahora "hay vida más allá" de las paredes de su grupo parlamentario porque "cuando estuvieron en el Gobierno no escucharon a ningún colectivo y cualquiera que era víctima de sus recortes que se atreviera a protestar era víctima de sus insultos y vejaciones".