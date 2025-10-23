El PSOE reprocha al alcalde que homenajee a deportistas "sin vínculo con Toledo y olvide a los referentes locales"

El PSOE denuncia que el baño adaptado del gimnasio municipal del barrio del Polígono permanece cerrado con candado. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reprochado al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que rinda homenajes y dedique calles a deportistas "sin vinculación con la ciudad, mientras deja en el olvido a figuras locales como Isabel Fernández, Irene Sánchez Escriban, Carlos Montero o Javier Noriega, entre otros, referentes del deporte que han llevado el nombre de la ciudad a competiciones nacionales e internacionales".

Así lo ha denunciado este jueves el concejal socialista, José Carlos Vega, quien ha acusado además al alcalde de saltarse el reglamento del Patronato Deportivo Municipal (PDM) al conceder distinciones sin informar al Consejo Rector ni contar con su preceptiva aprobación.

"El alcalde ha vuelto a saltarse las normas que él mismo aprobó, actuando de forma unilateral y sin transparencia", ha denunciado José Carlo Vega, quien ha calificado el acto homenaje realizado este jueves de "irregular" y contrario a los principios de buen gobierno y respeto institucional.

Los socialistas, según indican en nota de prensa, también han criticado que, mientras el alcalde dedica tiempo y recursos a actos simbólicos, las instalaciones deportivas de la llamada Ciudad Europea del Deporte "continúan sin aseos ni duchas accesibles, incumpliendo la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad".

"La política deportiva del alcalde Velázquez no cumple la ley, a pesar de presumir y comprar el título de Ciudad Europea del Deporte.

Ni siquiera ese título ha servido para garantizar instalaciones dignas y accesibles", ha afirmado Vega.

En este sentido, ha denunciado que el baño adaptado del gimnasio municipal del barrio del Polígono permanece cerrado con candado y que los vestuarios no tiene duchas adaptadas, incumpliendo la normativa vigente.

Por último, el PSOE ha reclamado al Ayuntamiento una auditoría interna que elabore un mapa real de accesibilidad de todas las instalaciones deportivas municipales y ha exigido el cumplimiento íntegro del reglamento del Patronato Deportivo Municipal en todos los actos de reconocimiento o concesión de distinciones.