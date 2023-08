PSOE saca pecho y dice que los 30 millones que se han encontrado PP-VOX en Ayuntamiento de Toledo "son hechos" de Tolón

TOLEDO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Consistorio toledano Francisco Rueda ha señalado este miércoles que el actual equipo VOX-PP "se encuentra con 30 millones de euros aprobados por el Gobierno de España, presupuesto municipal y equipos técnicos capaces". "Eso son hechos y realidades", que ha atribuido a la anterior alcaldesa, Milagros Tolón.

Según ha informado en nota de prensa el partido, el equipo de Gobierno ha venido anunciando la puesta en marcha de diversos proyectos de inversión, financiados con fondos europeos, bien Next Generation bien fondos FEDER de la iniciativa EDUSI "presentándolos en unos casos como proyectos nuevos, en otros, sembrando miedos y dudas sobre su posible ejecución".

De este modo se ha referido a Pasarela Puente Nuevo de Alcántara;

implantación de un Sistema de Información Geográfica; sistema de gestión de turnos; adquisición de dispositivos para el teletrabajo; Corral de Don Diego; la remodelación Plaza Virgen del Sagrario, a través de la Escuela Municipal de Empleo III; la modernización Mercadillo de Santa María de Benquerencia; el Mercado Central de Abastos; el Pabellón Municipal Escuela de Gimnasia o dos convocatorias de Zona de Bajas Emisiones.

"Todos ellos son proyectos definidos, elaborados y concedidos al Gobierno municipal liderado por Milagros Tolón, de tal forma que hoy el actual equipo VOX-PP se encuentra con 30 millones de euros aprobados por el Gobierno de España, presupuesto municipal y equipos técnicos capaces".

Ha defendido Rueda que estos recursos "son solo una parte de las subvenciones que se han encontrado, porque lo que el anterior Gobierno definió y financió de la mano del Gobierno de España es un gran proyecto de modernización, desarrollo y transformación de la ciudad", ha dicho Francisco Rueda.

"Es la construcción del Toledo del siglo XXI a través de las inversiones de fondos europeos. Unos fondos que el Partido Popular intentó bloquear en Bruselas, saboteando las muy difíciles negociaciones del Gobierno de España. Unos fondos contra lo que después votó no en el Congreso de los Diputados y también en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo", ha recordado.

Se trata de un proyecto de ciudad "que sobrepasa al Gobierno VOX-PP, parece que le viene grande, que solo logra ver problemas donde hay una inmensa oportunidad irrepetible y se dedica a sembrar miedo y desconfianza donde debería generar ilusión".

"Por todo ello, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, le pedimos de nuevo al Gobierno de PP-VOX que se pongan a trabajar, que dejen de hacerse las víctimas porque tienen la oportunidad, y el reto, de invertir una cantidad de fondos como no habíamos visto en modernizar la ciudad".

"Toledo no puede dejar pasar este tren porque ellos no se sientan capaces, primero por los recursos que se perderían, pero sobre todo porque es una oportunidad que no volverá darse, es ahora o nunca", concluye el edil socialista.