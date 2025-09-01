PSOE saca pecho por ver a C-LM "liderar" la gestión de servicios, la creación de empleo o la lucha contra incendios

Archivo - La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO - Archivo

Lamenta el "populismo" del PP al hablar de recortes en el campo y le recuerda que quien recorta es el PP en la Unión Europea

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Isabel Abengózar, ha hablado sobre el inicio del curso político en la región, indicando que empieza "con buenos datos", con la región "encabezando muchos ranking", siendo la Comunidad Autónoma "más valorada en cuanto a la gestión de Servicios Sociales".

La creación de empleo y reducción del desempleo son otras dos tablas donde el PSOE regional coloca a la Comunidad Autónoma, otro de los ejemplos que ha puesto Abengózar en rueda de prensa.

Ha citado también el inicio del curso económico, que arrancará "con más docentes y más inversión de dinero público" para que las familias castellanomanchegas puedan ser "las que mejor afrontan la vuelta al colegio".

Algo que achaca al presupuesto que se dedica a medidas como becas de comedor o banco de libros, así como la gratuidad de la matrícula del primer curso en la Universidad de Castilla-La Mancha. "Todo esto abarata el inicio del curso y todo esto lo hacen las políticas progresistas de García-Page".

Por último, ha hablado de lo bien que se han gestionado los incendios en Castilla-La Mancha, y es que ha habido más fuegos pero menos superficie quemada. "Esto hay que ponerlo en valor".

CONFÍA EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS

En otro orden de cosas, ha hablado de la tramitación de los presupuestos de 2026, que será una de las medidas más importantes para seguir "impulsando el crecimiento económico, invirtiendo en servicios públicos y fortaleciendo esos servicios de calidad que tiene Castilla-La Mancha".

Unos presupuestos que "lucharán contra la despoblación" como una de sus grandes misiones, que cumplen con el "empeño" del presidente Emiliano García-Page de "fijarse en las personas".

Por último, ha criticado en este punto que el PP haya arrancado el curso político "con bulos, mentiras y populismo". "Pero se equivocan, la gente no se deja engañar".

Y es que ha querido rebatir los alegados "recortes" que en una rueda de prensa anterior ha criticado el diputado 'popular' Santiago Lucas-Torres.

"Solo ha dicho mentiras, más mentiras, y nos culpabilizan de lo que ellos recortan. Lo que nos trae el PP desde Europa son recortes a la PAC y a los jóvenes", ha avisado la parlamentaria ciudadrealeña, quien ha pedido al PP que se siente con sus colegas en la Unión Europea para que desistan de esos recortes.