PSOE San Clemente presenta enmiendas al presupuesto local y se muestra dispuesto a apoyarlo "por el bien" del municipio

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Clemente, Fernando Morales. - PSOE

CUENCA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Clemente ha presentado enmiendas al proyecto de presupuestos para 2026 con el objetivo de dotar a las cuentas municipales de "mayor realismo, solvencia y proyección de futuro" y se muestra "dispuesto" a apoyar las cuentas "por el bien" de la localidad.

El portavoz socialista, Fernando Morales, ha explicado que las propuestas "no solo mejoran sustancialmente el proyecto planteado inicialmente por el alcalde, sino que presentan cifras ajustadas a la realidad de las necesidades del municipio, sin comprometer en ningún caso el equilibrio ni la estabilidad presupuestaria".

Entre las enmiendas planteadas, el PSOE propone incrementar la partida destinada al servicio de autobús urbano, pasando de 20.000 a 50.000 euros, para garantizar su funcionamiento durante todo el año.

Asimismo, plantean duplicar la dotación para los vehículos municipales y de Policía Local, pasando de 18.000 a 36.000 euros para mejorar la seguridad de los trabajadores del Ayuntamiento y la Policía Local.

Los socialistas también plantean la creación de una partida específica de 3.000 euros para el desarrollo del programa de control de colonias felinas, así como un incremento de 49.000 euros en mantenimiento y conservación de edificios municipales, una cuestión que consideran "prioritaria" para evitar un mayor deterioro del patrimonio público y para mejorar infraestructuras como el pabellón municipal, el centro ocupacional o la grada del campo de fútbol.

Del mismo modo, proponen aumentar el Fondo de Contingencia de 18.000 a 40.000 euros, dotando al Ayuntamiento de mayor capacidad de respuesta ante imprevistos para evitar la falta de respuesta que ha experimentado el municipio tras sufrir tormentas de verano o las cada vez más habituales danas.

Morales ha subrayado que la actitud del Grupo Socialista es clara, se ofrecen a apoyar los presupuestos introduciendo enmiendas que los mejoran, y cuyo único objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de San Clemente.

El socialista ha concluido aseverando que creen en una política municipal "útil, basada en el diálogo y la responsabilidad" y esperan lo mismo del equipo del alcalde y sus concejales.