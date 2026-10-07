PSOE de Talavera exige ayudas "directas e inmediatas" del Ayuntamiento a los afectados por la granizada de este martes

Granizada en Talavera. - PSOE

TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha exigido al Gobierno local que ponga en marcha "de manera inmediata" ayudas directas para las familias afectadas por la fuerte tormenta de granizo que se produjo este martes en la ciudad, provocando "importantes daños materiales" en distintos puntos de la ciudad.

El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, ha destacado que durante la tarde de este martes los concejales de este grupo estuvieron recorriendo diferentes zonas de Talavera para comprobar sobre el terreno las consecuencias del temporal y han podido constatar las "difíciles situaciones" que tienen muchas familias, con daños en vehículos, persianas, claraboyas, tragaluces y viviendas en general, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Ante esta situación, los socialistas han destacado que el Gobierno local tiene que "actuar ya" porque "dinero hay, lo que tiene que haber ahora es voluntad política". En este sentido, han recordado que el presupuesto de 2026 cuenta con un fondo de contingencia de 800.000 euros, además de contar con un préstamo de siete millones de euros o del millón que han ingresado de los terrenos de Meta.

Ayudas que deben llegar a los talaveranos "con independencia de que posteriormente se declare o no la zona como catastrófica", ya que hay familias cuyos seguros no cubren todos los daños ocasionados por el temporal.

Los socialistas han agradecido a todos los servicios de emergencia y profesionales que trabajaron durante la tarde y la noche de este martes para atender las numerosas incidencias provocadas por la tormenta, especialmente a los bomberos, Policía Local y Nacional, Protección Civil y al resto de efectivos y voluntarios que estuvieron sobre el terreno.

LIMPIEZA URGENTE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REVISIÓN DE INSTALACIONES

El Grupo Socialista también ha reclamado al Gobierno local una campaña "urgente y extraordinaria" de limpieza de imbornales y sumideros en toda la ciudad, especialmente en las zonas que se han visto más afectadas por las lluvias y el granizo.

Asimismo, han destacado la necesidad de actuar de manera inmediata en parques, jardines, zonas infantiles y aceras donde se han acumulado hojas y ramas.

Igualmente, desde el Grupo Socialista también ha pedido que los técnicos municipales revisen todas las instalaciones municipales afectadas, especialmente centros sociales, culturales y deportivos, prestando especial atención al polideportivo 'Roberto Molina' de Patrocinio, donde se produjo una importante entrada de agua.

Finalmente, desde el Grupo Socialista han exigido al Gobierno local que revisen las actuaciones que han realizado en la zona de la calle Carpinteros y rotonda de los ceramistas, que ha vuelto a sufrir inundaciones tras la tormenta.

"Hace apenas unas semanas el alcalde y el teniente de alcalde se hacían la foto asegurando que esta zona no volvería a inundarse y sin embargo, ayer volvió a ocurrir". Por ello han reclamado que se revise la obra y se compruebe si todo se ajusta al proyecto técnico antes de aprobar la última certificación.

EXPLICACIONES SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LA MUJER DEL PORTAVOZ

Finalmente, Gutiérrez ha destacado que el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, tendrá que explicar en la Comisión de Seguimiento del Alcalde la contratación de la mujer de su portavoz en Ipeta y por qué esta contratación ha ocasionado que hay aún procedimiento judicial abierto contra el Ayuntamiento.

Así, ha recordado que la semana pasada se hicieron varias preguntas y "ante la falta de respuesta por parte del Gobierno local, del portavoz y del alcalde, aunque fuese un 'yo qué sé'", los socialistas solicitarán durante este jueves la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Alcalde.

"Esto no es políticamente correcto y queremos saber qué están pidiendo y demandando las personas que han denunciado al Ayuntamiento" porque a día de hoy no se ha dado una sola respuesta por parte del Gobierno de PP y Vox, señalan.

Esta convocatoria de la Comisión de Seguimiento tiene como objetivo que el alcalde "dé explicaciones sobre todo lo que ha ocurrido en este caso Ipeta" ya que, además de responder a todas las preguntas que se han hecho anteriormente, los socialistas también piden que responda a por qué para esta plaza se pedía una titulación diferente respecto a las otras dos coordinadoras que sí estaban financiadas con fondos del Gobierno regional dentro de los Talleres Plus y Plan de Empleo.

Igualmente, también piden que se explique por qué era diferente el sueldo de esta plaza, "superior, evidentemente superior" al del resto de coordinadoras.

"Hay tantas y tantas preguntas", ha continuado el portavoz "que cada vez se requiere más luz y más taquígrafo, más transparencia". Es por ello que el Grupo Socialista ha avanzado que en esa comisión pedirán que se aporten, si es que hay, todos los correos electrónicos entre el Ayuntamiento de Talavera y el OAL Ipeta referentes a este puesto de trabajo.

En este sentido, han recordado que en los estatutos de Ipeta se recoge que toda actuación será sometida a la tutela del Ayuntamiento de Talavera al que corresponde, asimismo, la fiscalización y control de sus actos.

"Por lo tanto, ahora más que nunca, el Ayuntamiento de Talavera tiene que poner encima de la mesa toda la información y ser transparente en este caso Ipeta".

Por todo ello, esperan que en esta Comisión de Seguimiento del Alcalde se de respuesta a todo lo ocurrido sobre esta plaza, porque "los talaveranos y las talaveranas tienen derecho a conocer qué es lo que ha pasado".