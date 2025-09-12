PSOE tilda de "ocurrencia" la propuesta parlamentaria de PP sobre el vino y dice que ya hay aprobada una sobre el sector

ALBACETE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha cargado este viernes contra el dirigente regional del PP, Paco Núñez, al que ha criticado por proponer una Comisión de Estudio no permanente para el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, cuando ya hay aprobada una sobre una interprofesional sobre el sector.

Durante la entrega de premios 'Pablo Iglesias' que ha tenido lugar en la Feria de Albacete, ha tildado de "ocurrencia" la propuesta de Núñez.

Insistiendo en que se "inventa" una subcomisión sobre el vino, el secretario de Organización del PSOE ha asegurado que ya hay aprobada la constitución "de una interprofesional entre cooperativas, comerciantes y exportadores para ponernos de acuerdo y diseñar políticas" para el sector del vino.

Ha enfatizado Gutiérrez "que además es una comisión en la que el Partido Popular en dos años ha hecho sólo tres propuestas de Agricultura".

"Esta semana hemos visto tanto al 'Paco Bulos' como al 'Paco Ocurrencias', intentando hacer creer que se van a cerrar urgencias sanitarias ha recordado Gutiérrez.

Gutiérrez ha concluido "que Castilla-La Mancha no se merece a un líder político" como Núñez que se dedique "a proponer comisiones que ya existen".

Las críticas también han alcanzado la gestión de los populares en el Ayuntamiento de Albacete, a los que el secretario de Organización ha tildado de "ir a velocidad de tortuga" y haber cumplido "solo el 6% de su programa tras dos años de legislatura".

Gutiérrez ha afirmado que la capital de la provincia mantiene "una dinámica que va a mil por hora" frente al Gobierno de su alcalde, Manuel Serrano, "que gobierna a velocidad de crucero" y lleva "la velocidad de la Administración Pública local a ralentí".