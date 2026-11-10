PSOE Toledo carga contra Velázquez por "ir a Madrid a contar el cuento de la lechera que los toledanos ya no se creen"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz. - PSOE

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha criticado que el alcalde, Carlos Velázquez, se haya desplazado a Madrid para participar en un desayuno informativo en el que "ha ido a contar el cuento de la lechera que los toledanos ya no se creen".

De la Cruz afirma que Velázquez no ha podido contar en Madrid los proyectos que se han desarrollado durante los años que lleva como alcalde, porque lo primero que tendría que haber hecho es dar las gracias al Gobierno de Pedro Sánchez por haberle salvado la legislatura, y "tendría que eliminar la calle a Topuria o la escultura de su concejal y ponérsela a Pedro Sánchez si de méritos por la ciudad se tratara", ha afirmado.

La portavoz socialista también ha reprochado al alcalde que se haya sumado a la corriente de bulos del Partido Popular de Madrid, "sin importarle hacer lo que ya hizo la derecha y la ultraderecha con la dana de Valencia, llegando incluso a inventar posibles muertos, como ha hecho hoy en su desayuno en Madrid, para conseguir sus propios fines", ha informado el PSOE en nota de prensa.

En este sentido, ha criticado que el alcalde "levante bulos en torno a la visita al Museo Postal, mientras evita explicar otras cuestiones sobre las que tiene responsabilidades y que afectan a su trayectoria política".

"Habla de las visitas al museo, pero no explica qué hacía con Granados, condenado por la Púnica, cuando era alcalde de Seseña, ni las fotografías en las que aparece Leire Díez con diferentes cargos del Partido Popular".

"RUIDO Y BULOS"

Para Noelia de la Cruz, lo más grave es que el alcalde haya desaprovechado la oportunidad de explicar en Madrid cuánto dinero ha gastado en la Ciudad Europea del Deporte, algo que los socialistas llevan un año reclamando y pidiendo auditorías sin obtener respuesta.

"Ha tenido una oportunidad para dar explicaciones, pero ha preferido seguir instalado en el ruido, los bulos y la confrontación".

La portavoz socialista también ha querido dejar claro que, si el alcalde Velázquez "hubiera conseguido eliminar el llamado sanchismo de Toledo", la ciudad se habría quedado sin algunos de los proyectos e inversiones más importantes de estos años.

"Nos habríamos quedado sin el Mercado de Abastos, sin el parque de La Vega y la entrada imperial, sin el pabellón de la Escuela de Gimnasia, sin las piraguas, sin la senda ecológica, sin las comunidades energéticas o sin las únicas cinco viviendas que se han entregado en cuatro años en esta ciudad, entre otras actuaciones".

DATOS DE LA REALIDAD DE TOLEDO

Frente al discurso que el alcalde ha llevado a Madrid, la portavoz socialista ha destacado algunos datos que resumen la realidad de Toledo: "más de 30 millones de euros perdidos para inversiones en la ciudad, a los que hay que sumar los intereses; cero viviendas construidas por el actual alcalde y cinco viviendas entregadas gracias al Gobierno de Pedro Sánchez; más pisos turísticos que viviendas para residentes en el Casco Histórico, como consecuencia de su política de cambios de uso; y más de quince multas por vertidos al río Tajo".

"Esta es la realidad de Toledo después de casi cuatro años de gobierno de Carlos Velázquez. Mientras el alcalde se marcha a Madrid a vender un relato que los toledanos ya no se creen, seguimos esperando inversiones, soluciones al problema de la vivienda, una gestión eficaz del Tajo, rechazando claramente el trasvase, y explicaciones sobre el dinero público que está derrochando. Toledo necesita un alcalde y no un diputado", ha concluido Noelia de la Cruz.