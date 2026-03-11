PSOE Toledo denuncia la "absoluta falta de planificación" del alcalde de Toledo ante un problema como el amianto

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, Laura Villacañas. - PSOE TOLEDO

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Laura Villacañas, ha denunciado este miércoles la "absoluta falta de planificación" del alcalde, Carlos Velázquez, en relación con la gestión del amianto en la ciudad, un asunto que afecta directamente a la salud pública y al medioambiente.

Durante su comparecencia, Laura Villacañas ha criticado que la forma de gobernar del actual equipo de Gobierno se caracteriza por la "improvisación, la falta de planificación y la toma de decisiones de espaldas a la ciudadanía", una dinámica que, según ha señalado, también se está produciendo en cuestiones tan sensibles como la protección de la salud y del entorno, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Villacañas ha puesto el foco en la gestión del amianto en Toledo y ha recordado que la legislación obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y edificios que contienen este material y, además, a establecer un calendario para su retirada o gestión.

"La ley es muy clara: no basta con identificar dónde está el amianto. El Ayuntamiento de Toledo debe planificar su eliminación en los edificios públicos y priorizar aquellos casos que puedan resultar más peligrosos", ha explicado.

Sin embargo, según ha denunciado, el gobierno de PP y Vox no ha desarrollado esa planificación. "No basta con hacer un censo. Hay que actuar", ha subrayado. La concejala socialista también ha criticado el funcionamiento del Consejo de Medio Ambiente, un órgano que debería convocarse cada dos meses y que, según ha indicado, en tres años solo se ha reunido en dos ocasiones.

"Hoy hemos vuelto a solicitar su convocatoria. Es la décima vez que lo pedimos en esta legislatura", ha señalado.

FALTAS DE RESPETO

Además, Laura Villacañas ha lamentado lo ocurrido en la última reunión del consejo, cuando el concejal de Medio Ambiente y vicepresidente del órgano abandonó la sesión a mitad de la reunión por tener otros asuntos que consideraba más importantes, algo que ha calificado como una muestra del "escaso respeto de este gobierno por los órganos de participación".

La concejala socialista ha denunciado que posteriormente el propio concejal de Medio Ambiente explicó en el Consejo de Participación Ciudadana del barrio de Santa María de Benquerencia que el Ayuntamiento únicamente retiraría el amianto de edificios municipales cuando se realicen obras en ellos.

A este respecto, la edil ha señalado que ni siquiera se está actuando en aquellos espacios donde ya se están realizando intervenciones municipales. Como ejemplo, ha mencionado las obras en el Parque de la Integración, donde, pese a tratarse de edificios con más de 30 años de antigüedad, no está prevista la retirada del amianto.

"Por un lado nos dicen que solo se actuará cuando haya obras, pero por otro lado ni siquiera se actúa en las obras que ya están en marcha", ha criticado, para denunciar la falta de planificación y la improvisación del gobierno.

MÁS TEMAS PENDIENTES

Asimismo, Laura Villacañas ha advertido de que el Grupo Municipal Socialista desconoce el estado de los sellados de amianto tras la última dana que afectó al arroyo Ramabujas y ha señalado que tampoco existe información sobre si se están realizando mediciones de amianto ni sobre cuáles serían sus resultados.

"Esta es la preocupación y el compromiso del alcalde con los vecinos y vecinas del barrio del Polígono ante un tema de especial importancia como es la protección de su salud", ha indicado.

En relación a este tema, la concejala socialista ha denunciado también la falta de información sobre los informes relativos a las numerosas talas de árboles realizadas durante la legislatura, documentación que, según ha afirmado, el concejal responsable no ha facilitado "a pesar de que se la hemos pedido en numerosas ocasiones".

Por último, Laura Villacañas se ha referido al "último patinazo del alcalde" en relación con un proyecto de especial sensibilidad para la ciudad, el proyecto de su gobierno para el Valle, y ha recordado que su grupo llevó este asunto al pleno del mes de febrero solicitando precisamente la convocatoria del Consejo de Medio Ambiente para hablar de ello. "La posición del alcalde fue que no, que es mejor cambiar las cosas de tapadillo, con cero transparencia", ha señalado.

En este sentido, Villacañas se ha preguntado "quién miente: ¿auditorio o mirador?", y ha recordado que nadie había confundido la iniciativa de los alumnos de la Escuela de Arquitectura con el proyecto que está adjudicado provisionalmente a una empresa y a la espera de que ésta presente la documentación necesaria hasta el próximo 13 de marzo.

"Por tanto, el alcalde ayer no aclaró nada; solo vino a confundir y a embarrar", ha criticado. La edil también ha planteado dudas sobre la viabilidad de modificar un proyecto financiado con fondos europeos en pleno proceso de adjudicación y que requiere autorizaciones administrativas.

"Visto lo visto, nos preguntamos: ¿este gobierno trabaja? ¿Se han leído el proyecto cuya contratación aprobaron en Junta de Gobierno el pasado 4 de febrero?", ha señalado.

Una cuestión que, según la concejala socialista también puede trasladarse a otros asuntos municipales como el Plan de Ordenación, del que ha recordado que el documento presentado para su tramitación ambiental duplicaba de repente el número de viviendas previstas.

"Los errores técnicos ya no cuelan. Está claro que este alcalde no es de fiar, que no trabaja y que, como he dicho al inicio de mi intervención, su acción de gobierno se basa en la improvisación, en las ocurrencias y en maquillar la realidad", ha afirmado.

Con todo, Laura Villacañas ha concluido señalando que "bienvenida sea esta nueva rectificación del alcalde fruto de la movilización de la sociedad civil toledana, escandalizada ante las ocurrencias, las improvisaciones y la falta de rigor de este alcalde".