PSOE Toledo lamenta que no se haya licitado el proyecto de 40 viviendas del barrio de Santa Bárbara

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Carlos Vega ha criticado que "aún no se ha licitado el proyecto de las 40 viviendas en el barrio toledano de Santa Bárbara, que lleva anunciando el alcalde hace casi dos años".

En rueda de prensa, ha acusado al gerente de la EMV de mentir cuando dice que el Ayuntamiento no tiene suelo público, recordándole que "el alcalde y sus socios de gobierno han votado en contra de todas las propuestas socialistas de construir vivienda pública asequible en terrenos propios del ayuntamiento, como la calle Santander, en Palomarejos y Cabrahígos en Santa Bárbara".

Vega ha sido tajante al decir que "si no tuvieran suelo público, como dice el gerente de la EMV, no se hubiera quedado desiertas, una vez más, las subastas de tres solares municipales sitos en la calle San Jerónimo, en la carretera Piedrabuena y en la calle Cerro de la Cruz, a lo que hay que sumar los terrenos de las tres parcelas de Santa Bárbara, donde también han quedado desiertos los dos concursos para enajenar dichas parcelas públicas", ha informado el PSOE en nota de prensa.

"¿Y qué hay de las viviendas del Corral de Don Diego que el anterior equipo de gobierno dejó hechas, y pagadas, en ese espacio nuevo que se creó en el Casco Histórico y que aún no se han entregado? ¿A qué esperan el alcalde y el concejal de vivienda para adjudicarlas, también se han ido a China a buscar inquilinos?, ha preguntado el concejal socialista que no entiende por qué aún están cerradas unas viviendas que llevan mucho tiempo terminadas y que no pueden ser disfrutadas por jóvenes de la ciudad de Toledo.

El concejal socialista ha lamentado que el alcalde y su gerente vayan de la mano en materia de anuncios vacíos y en vender un trabajo que se viene realizando hace muchos años, en referencia a la colaboración con el Consorcio para recuperar viviendas en desuso dentro del Casco Histórico.

Por otro lado, el edil socialista ha afeado que el alcalde, a través del gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo, "saque pecho" de su salud financiera cuando "lo que han hecho es obtener 15.000 euros de beneficio a base de inyección de encargos al Ayuntamiento, sobre todo la redacción del proyecto del cuartel de la Policía Local, que seguimos esperando".

"Por cierto, para diciembre de este año se preveía casi el doble del beneficio, 28.295 euros, cuando se aprobó el presupuesto de 2025", ha apuntado Vega, quien considera que el alcalde y su gerente deberían dar cuenta también del incremento de gastos, sobre todo los que corresponden a los 166.133 euros de "servicios profesionales".

Vega también ha querido recordar al actual gerente que "de lo único que puede presumir, en materia de la comunidad energética que se ha creado en el Casco Histórico, es de la colocación a dedo de algunos amigos del alcalde próximos al Partido Popular".