PSOE, sobre el trazado del AVE Madrid-Jaén, dice que "siempre va a defender los intereses de C-LM por encima de todo"

El secretario de Formación del PSOE de C-LM, Sergio García-Navas. - PSOE

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha afirmado este jueves que, "si las decisiones en contra de la comunidad autónoma, como las últimas sobre infraestructuras de alta velocidad o en asuntos de financiación económica que no benefician a la región, las tomara un Gobierno de Feijóo, el PP regional de Paco Núñez "acataría y callaría".

Lo ha expresado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE el secretario de Formación del partido, Sergio García-Navas, que ha dejado claro que tanto el Partido Socialista como el Gobierno de Emiliano García-Page lo que defiende "siempre y por encima de encima de todo" es el interés de Castilla-La Mancha, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Los alcaldes y alcaldesas socialistas, las agrupaciones locales, las instituciones que gobierna el Partido Socialista, el PSOE de Castilla-La Mancha siempre, siempre va a defender los intereses de Castilla-La Mancha por encima de todo", ha aseverado.

Ha asegurado que "ese es nuestro hecho diferencial, que gobierne quien gobierne, vamos a poner por delante los intereses de los vecinos y vecinas de Castilla-La Mancha, los intereses, en definitiva, de nuestra región".

Por ejemplo, sin ir más lejos, en lo que compete a la alta velocidad de la zona de La Mancha ciudadrealeña, y ha puesto en valor lo "claro y tajante" que ha sido en sus declaraciones el presidente regional, Emiliano García-Page.

"Ojalá Paco Núñez defendiera así nuestra tierra o nuestros intereses, pero ya conocemos sus silencios cuando, delante de sus propias narices, dirigentes del PP a nivel nacional han hablado sobre el agua y han dicho que donde realmente hacía falta era en el Levante", ha reprochado.

Y ha preguntado si alguien se imagina que la decisión del 'bypass' de Montoro (Córdoba), en relación al nuevo trazado de la alta velocidad entre Madrid y Jaén la hubiera tomado un ministro de Feijóo. "Los silencios de Núñez hablarían por sí solos", ha asegurado.

"Eso es lo que nos diferencia. Nuestra defensa de Castilla-La Mancha, gobierne quien gobierne, frente a su cobardía política", ha remarcado.