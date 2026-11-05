Publicadas las bases reguladoras de las becas de formación en especialistas en información geoespacial en C-LM

Servicios del Centro Cartográfico. - JCCM

TOLEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este jueves una Orden de la Consejería de Fomento por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación de especialistas en información geoespacial, mediante la realización de prácticas en el Centro Cartográfico de la Comunidad Autónoma.

Según el texto, recogido por Europa Press, la transformación digital de la administración pública, la planificación territorial sostenible y la gestión eficiente de infraestructuras requieren de personal profesional especializado en información geoespacial.

La cartografía, la teledetección, los sistemas de información geográfica (SIG) y la geomática son "disciplinas clave" para afrontar los retos de la movilidad, el urbanismo, el medio ambiente y la gobernanza territorial, tal y como explica la Orden.

Por ello, y con el fin de fomentar la capacitación técnica de personal titulado universitario en estas áreas, se establecen estas becas de formación práctica en unidades administrativas de la Junta de Comunidades, que facilitarán los conocimientos y habilidades "que solo se pueden adquirir en un entorno laboral, ayudándoles a consolidar su vocación, cuando no, directamente, a conseguir un empleo".

Además de fomentar la formación práctica de personal titulado universitario en disciplinas afines, las becas también permiten difundir al propio Centro Cartográfico, su actividad, y las oportunidades de empleo público; y permitirán incorporar talento joven a proyectos clave para la planificación territorial, la gestión ambiental y la transformación digital de los servicios públicos, contribuyendo al desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha.

Por tales motivos, por considerarlo conveniente para el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma, el requisito establecido con carácter general en el Texto Refundido de la Ley Hacienda de Castilla-La Mancha, que las personas beneficiarias de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la región tengan su domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha queda excepcionado.

En similares términos, dadas las capacidades requeridas para las candidaturas a estas becas, se estima ajustado requerir que la tramitación sea electrónica.

VISITAS O ESTANCIAS

Las convocatorias podrán prever que durante el desarrollo se realicen visitas o estancias en aquellos organismos públicos o entidades privadas relacionadas con la información geoespacial y con las que el Centro Cartográfico tenga convenio al efecto.

Las ayudas reguladas en esta orden no constituyen ayudas de Estado dado que las personas beneficiarias son personas físicas y la actividad subvencionada no está vinculada con una actividad económica en un mercado en competencia y, por tanto, no concurren los requisitos del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para considerar que existe ayuda de Estado.

La persona titular de la Dirección General del Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha extenderá, al final del período de disfrute de las becas, un certificado acreditativo de la formación teórica y práctica recibida en el área de conocimiento elegida.

La beca contará con un importe mensual fijo, a percibir durante todo el periodo de duración de las prácticas formativas. La duración de la beca, con carácter general, será de veinticuatro meses. La presente Orden entrará en vigor este viernes.