La Puebla de Montalbán aprueba en pleno la solicitud de Fiesta de Interés Turístico Nacional para el Festival Celestina

Cartel del Festival de la Celestina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo) ha aprobado la solicitud de Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para el Festival Celestina, culminando así más de tres años de trabajo para reunir la documentación, los apoyos y los requisitos necesarios para iniciar la tramitación ante el Ministerio de Industria y Turismo.

El acuerdo llega después de que la propuesta haya sido llevada hasta en cuatro ocasiones al Pleno municipal para respaldar una iniciativa que pretende reconocer la singularidad del Festival y reforzar la proyección turística y cultural de La Puebla de Montalbán.

La aprobación se produce, además, en un momento especialmente significativo: el municipio celebra la XXVIII edición del Festival Celestina, que durante estos días vuelve a llenar de actividad sus calles, cuevas, patios y espacios patrimoniales y que cuenta con la participación de más de 150 voluntarios, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La alcaldesa de La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, ha valorado la aprobación como "la guinda del pastel" a una edición en la que todo el municipio está volcado con el Festival. "Jamás el esfuerzo desayuda a la fortuna", ha señalado la alcaldesa, citando a Fernando de Rojas para resumir el trabajo realizado durante los últimos años.

"Creo que al final la tenacidad y el estar ahí, trabajando durante todo este tiempo, ha hecho posible lo que hoy pedíamos desde hace un año y que hoy ha sido factible: conseguir ese consenso para solicitar al Ministerio la Declaración de Interés Turístico Nacional".

Para Soledad de Frutos, el acuerdo supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante casi tres décadas y una oportunidad para que el Festival pueda seguir avanzando."El Festival ya ha llegado a un punto en el que necesita avanzar y esta declaración es una cuestión importante para nosotros, porque nos permite dar ese paso necesario", ha afirmado.

La alcaldesa ha querido poner especialmente en valor que la aprobación de esta solicitud debe entenderse como un logro colectivo. "Ha sido gracias a todos los pueblanos que desde hace 28 años están apostando por el Festival y también a quienes se han integrado ahora. Esa suma de todos es lo que hace grande este Festival: ese apoyo, esa ilusión y ese enamoramiento que tenemos todos con el Festival y con la figura de la Celestina", ha destacado.

Más de 150 voluntarios participan en la organización del Festival, junto a actores, técnicos, asociaciones, empresas, establecimientos, patrocinadores, hosteleros y numerosos profesionales que contribuyen a convertir durante diez días a La Puebla de Montalbán en un gran escenario cultural.

Con el acuerdo plenario aprobado, el Ayuntamiento continuará ahora con la tramitación del expediente para solicitar formalmente al Ministerio de Industria y Turismo la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El Ayuntamiento, a lo largo de estos años, ha ido reuniendo la documentación necesaria, incluyendo los impactos y repercusión alcanzados en medios de comunicación de ámbito nacional, uno de los aspectos fundamentales para acreditar la proyección del Festival.

"Tenemos todo el expediente montado, porque llevamos mucho tiempo trabajando en ello. Desde que tuvimos todos los impactos de prensa nacionales, que era quizá el requisito más difícil de conseguir, hemos ido montando todo este expediente, seguimos incluyendo documentación y sumando apoyos de asociaciones, empresas e instituciones como la Diputación de Toledo", ha explicado Soledad de Frutos.

El expediente cuenta además con el respaldo de asociaciones y colectivos del municipio que han querido mostrar su apoyo a la candidatura. "Ahora es mandarlo al Ministerio y que nos conteste. Vamos a estar siguiendo todo y trabajando para que se consiga", ha afirmado la alcaldesa.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL FUTURO

La Declaración de Interés Turístico Nacional supondría un nuevo impulso para la promoción y proyección del Festival Celestina y de La Puebla de Montalbán, favoreciendo la llegada de visitantes y generando nuevas oportunidades para sectores como la hostelería, el comercio y los servicios. El objetivo municipal es que ese impacto vaya más allá de los días de celebración del Festival. "Yo creo que es una herramienta importantísima", ha señalado la alcaldesa.

"Hemos generado un turismo y hemos conseguido que La Puebla sea visible, y eso para nosotros es fundamental". El Ayuntamiento apuesta por utilizar el Festival como una puerta de entrada para que quienes visiten La Puebla durante el mes de agosto puedan descubrir también su patrimonio, su historia, su cultura y su gastronomía durante el resto del año.

"Queremos que La Puebla viva un resurgimiento en materia de turismo que nos haga a nosotros más fuertes", ha defendido Soledad de Frutos, destacando especialmente las oportunidades que este crecimiento puede generar para la hostelería y el comercio local.

El Festival Celestina nació hace 28 años ligado al legado de Fernando de Rojas y ha evolucionado hasta convertirse en una propuesta cultural singular que combina literatura, teatro, patrimonio, historia y participación ciudadana.

La Puebla de Montalbán ha hecho crecer al Festival durante casi tres décadas. Ahora el objetivo es que el Festival contribuya también a hacer crecer al municipio. La celebración del 750 aniversario de La Puebla de Montalbán durante este año refuerza, además, la dimensión histórica y patrimonial de una localidad que encuentra en su cultura una de sus principales herramientas de proyección.

"Somos los herederos de Fernando de Rojas. Él lo dejó claro en sus versos acrósticos, que había nacido en La Puebla de Montalbán. Hemos hecho ese homenaje, hemos vivido este Festival y hemos generado en torno a él un turismo que ha conseguido que La Puebla sea visible", ha señalado la alcaldesa.