Pueblos Vivos alerta de un cambio en el arroyo de Letur por las obras de la DANA que afectará al agua de consumo humano

ALBACETE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pueblos Vivos Sierra del Segura ha alertado de que las obras derivadas del paso de la DANA por la localidad albaceteña de Letur podrían constituir infracciones graves en materia medioambiental y urbanística, además de que podrían estar afectando a recursos de interés público como el agua potable y el equilibrio del ecosistema natural.

La entidad, que ha elevado denuncia ante la Guardia Civil, apunta que las actuaciones llevadas a cabo en el arroyo de Letur tras la DANA han modificado el trazado del mismo con la intención de, aseguran, facilitar el acceso al camping, informa la asociación en nota de prensa.

Un extremo que, según argumentan, "podría afectar al nacimiento de las fuentes, de donde se abastece la población, tanto para consumo humano como agrícola".