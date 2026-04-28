Puertollano acoge el Campeonato de España de dardos de punta de acero, que reunirá a medio millar de dardistas

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 28 (EUROPA PRESS)

Medio millar de dardistas, muchos de ellos tiradores de élite, se darán cita en el Hotel Verona de Puertollano (Ciudad Real) para participar en el 36 Campeonato de España de dardos de punta de acero que se celebrará entre los días 29 de abril y 2 de mayo.

Según han explicado este martes en rueda de prensa Matt Smith, secretario internacional de la Federación Española de Dardos, y Luis Martín Jimeno, tesorero, la ciudad industrial podrá asistir a un evento único, vistoso y emocionante que reunirá a los mejores jugadores de España y que viene precedido por el éxito de participación en las anteriores ediciones celebradas en Cabo de Gata o Gandía.

Los organizadores han explicado que la Federación Española de Dardos ha elegido a Puertollano por la buena disposición del Hotel Verona, cuyos responsables son amantes y practicantes de este deporte, así como por su ubicación en el centro de la Península, que facilita la llegada de jugadores federados de todas las comunidades autónomas. También se ha tenido en cuenta la capacidad hotelera del municipio y las propias instalaciones del Verona, que cuenta con grandes salones, ideales para la instalación de dianas.

El campeonato, abierto a cualquier jugador con ficha federativa vigente, se iniciará este miércoles, 29 de abril, a las 11.00 horas, con una competición de parejas "ciegas", es decir seleccionadas aleatoriamente, y seguirá a las 16.00 horas con la competición de Selecciones de Liga y Territorial. El 30 de abril a las 10.00 horas tendrá lugar la competición de parejas mixtas (hombre-mujer), mientras que a las 16.00 horas participarán parejas masculinas y femeninas.

El 1 de mayo tendrá lugar a las 10.00 horas la Copa Individual FED, y a las 16.00 horas la competición de Equipos de Liga y Open Equipos. El campeonato se cerrará el 2 de mayo, a las 11.00 horas, con la competición individual del Campeonato de España.

Estas competiciones depararán el equipo que representará a España en el Campeonato Europeo en las Islas Feroe.

La organización ha animado a los puertollanenses a asistir como público al campeonato, de entrada libre, y disfrutar de la pericia de los dardistas y la vistosidad de sus uniformes.