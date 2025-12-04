Puertollano contará con una "nueva postal" desde el Minero tras la construcción de dos parkings y un mirador

Celebración de la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha anunciado este jueves que ya han finalizado los proyectos de preparación de los terrenos y accesos aledaños al Monumento al Minero para acometer las obras de un mirador con aparcamientos junto a la emblemática estatua diseñada Pepe Noja e incorporar así "una nueva postal y un nuevo skyline de la ciudad".

El alcalde ha realizado este anuncio en el discurso pronunciado durante el acto de celebración de la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros, al pie de la emblemática estatua puertollanera.

En declaraciones a los periodistas, el primer edil ha explicado que se está contratando la primera fase para arreglar los accesos desde la Variante del Minero y habilitar la explanada donde está ubicado el monumento.

En una segunda fase se acometerá la aplicación de aglomerado y asfaltado en las dos zonas de parking: una de seis plazas junto a la estatua y otra de 20 plazas junto a la carretera. Desde esta zona se habilitará un camino de terrizo de unos 200 metros. El alcalde estima que las obras finalizarán la próxima primavera tras una inversión total de 160.000 euros.

Ruiz ha aclarado que estos proyectos no incluyen la rehabilitación de las escaleras de acceso desde el 'Caminillo' hasta el monumento, una actuación cuya financiación ha condicionado a ayudas provenientes de los Fondos de Biodiversidad.

HOMENAJE A LAS MUJERES MINERAS

El municipio de Puertollano ha rendido este miércoles un sentido homenaje a los mineros y la tradición minera de Puertollano con motivo del día de Santa Bárbara, en un acto marcado muy especialmente por el reconocimiento a las mujeres mineras.

Como manda la tradición, el evento se ha celebrado a los pies de la estatua de Pepe Noja, en el cerro de Santa Ana, aunque en esta ocasión el frío y las continuas y fuertes rachas de viento y agua fina han añadido un rango de mérito a los esforzados vecinos que han acudido fieles a la cita.

El evento ha contado asimismo con la presencia de miembros de todos los grupos políticos de la Corporación municipal y representantes de sindicatos, empresas, asociaciones, colectivos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante su discurso, el alcalde de Puertollano ha destacado la importancia de este día para todos los puertollanenses, una jornada en la que se reconoce el trabajo y el esfuerzo de todos los mineros que dieron su vida por el desarrollo de Puertollano.

Así, el alcalde ha aludido al "esfuerzo de todos los antepasados que han hecho posible el Puertollano del presente", aunque se ha detenido especialmente a ensalzar la figura de las mujeres mineras, "las que trabajaban en la mina y las que estaban en sus casas al cargo de las familias", y lo ha hecho precisamente al lado de la réplica de la escultura de la "minera de Puertollano", obra del escultor Julio Antonio, trasladada expresamente al acto desde el museo municipal.

También ha participado, en representación del Gobierno regional, el delegado de Sanidad, Francisco José García, quien ha felicitado a todos los puertollanenses y ha aprovechado para evocar el papel que han jugado los mineros y la minería en el desarrollo de una ciudad que "tiene mucho futuro gracias a quienes se dejaron lo mejor de sus vidas, incluso a veces su propia vida, en la mina".

En este sentido ha apelado a la "conciencia de clase que los puertollaneros deben tener para mirar atrás, tomar impulso y seguir hacia delante con fe en el futuro de una ciudad a la vanguardia de la transición energética".

El acto de homenaje a los mineros de Puertollano se ha iniciado con la lectura de un poema de Eduardo Carrero y la bendición del párroco de Santa Bárbara y San José, Pedro Antonio Rodríguez Menchén. Los alumnos del centro Aspades-La Laguna han leído un texto sobre la minería de Puertollano y su centenario como ciudad, y el alcalde ha pronunciado un emotivo discurso ensalzando el legado de los antepasados, los mineros y sus parejas, así como sus valores de esfuerzo y tesón.

Los concejales de promoción empresarial y deportes, María Castellanos y Javier Trujillo, junto con el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, han sido los encargados de iniciar la ofrenda, a la que han seguido la de representantes de Repsol, Hydnum Steel, Fertiberia, Indra Deimos, Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, Ajuprecansur, Federación de Empresarios, Aguas de Puertollano, Cáritas, Asociación de amas de Casa "El Timón", Asociación Española Contra el Cáncer, Pinardi, Asociación Folklórica Fuente Agria, Asociación Folklórica Virgen de Gracia y Centro de Mayores "Margarita Salas". El evento ha concluido con la tradicional traca.