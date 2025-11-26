Puertollano propone un presupuesto 2026 de 58 millones que apuesta por inversión, servicios públicos y plan de empleo

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, y el concejal de Hacienda, Andrés Gómez. - EUROPA PRESS

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad real) presentará en el pleno de este jueves una propuesta de presupuestos municipales para 2026 de 57.913.203 euros, un 11% más que el ejercicio anterior, que ha definido como "valientes, realistas y con garantía de sostenibilidad financiera para proseguir con la modernización de la ciudad y la mejora continua de los servicios públicos, bajando los impuestos y manteniendo la inversión directa y los servicios sociales".

La principal novedad será la puesta en marcha de un Plan de Empleo municipal que contará con una partida de un millón de euros y el incremento de un 100% de las inversiones reales, hasta alcanzar los 8,9 millones de euros.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, y el concejal de Hacienda, Andrés Gómez, quienes han incidido en que esta hoja de ruta "abre una nueva etapa de crecimiento sostenible y eficiencia en el gasto público para atender a los compromisos de la agenda urbana y la gestión de los fondos europeos EDIL", aún pendientes de resolución definitiva.

Según han explicado los responsables municipales, la partida de ingresos responde a unas previsiones "realistas" que incluyen 26 millones en impuestos directos (entre ellos el IBI), 1,6 millones en impuestos indirectos (ICIO, entre otros), 8,1 millones por tasas y precios públicos (partida que se ha incrementado por el "tarifazo" de la basura que el PP ha recurrido), 15,4 millones en transferencias corrientes, 51,6 millones en operaciones corrientes, y 6,2 millones en transferencias de capital, entre ellas las provenientes de la Junta de Comunidades para la remodelación del Paseo del Bosque, los fondos estatales para climatización de colegios y las ayudas EDIL.

Respecto al capítulo 1 de gastos de personal, han detallado que asciende a 23,4 millones de euros, y en esta ocasión contará con la inclusión de un millón de euros para el plan de empleo propio.

En gastos corrientes en bienes y servicios se prevé un presupuesto de 19,7 millones de euros, de los cuales 3,1 millones están reservados a sufragar el incremento del proyecto Clime de iluminación (un 23,3% más), 700.000 euros para ayuda a domicilio (16,67% más), 570.000 euros para Festejos, que ve reducida su cuantía en un 12,5%, 260.000 euros para juventud, con un incremento del 4% y 170.000 euros para las actividades en el Auditorio, un 21,43% más.

Otras partidas incluidas en gastos corrientes son la de museos, con 45.000 euros, un 125 % más por la puesta en marcha del Museo de la Minería; área de la mujer, con 44.104 euros (un 2,15% más), comercio local con 15.000 euros, mercado con 8.000 euros y atención a la discapacidad con 13.000 euros.

Andrés Gómez ha enfatizado asimismo que los gastos financieros, correspondientes al pago de intereses, se han reducido a 208.540 euros, mientras que las transferencias corrientes a asociaciones y clubes contarán con una partida de 4,9 millones, incluido un nuevo proyecto de digitalización de documentos municipales que llevarán a cabo personas con discapacidad de Emplealia.

INVERSIONES REALES

Tanto el alcalde como el concejal de Hacienda han pormenorizado el capítulo seis destinado inversiones reales, que contará con prácticamente 9 millones de euros. Entre los proyectos incluidos en esta partida está la remodelación del Paseo del Bosque con 3,5 millones, la instalación de cuadros eléctricos con 150.000 euros, la instalación de nuevos equipos informáticos con 160.000 euros, la colocación de toldos en el centro urbano con 350.000 euros, la climatización en colegios con 771.211 euros y el aglomerado de calles con 297.710 euros.

Especialmente significativa será la inversión proveniente de los fondos comunitarios Edil, que ascenderá a prácticamente 3 millones de euros para la reforma de la calle Alejandro Prieto, la reconversión de parte del mercado municipal en gastromercado, la realización de carriles bici y el arreglo de la fachada del estadio Sánchez menor, entre otros proyectos.

Finalmente, han destacado que el gasto en pasivos financieros está previsto en 476.270 euros, un 55,63 % menos. Así, la atención a la deuda, incluida los intereses, se reducirá a prácticamente 700.000 euros.

Miguel Ángel Ruiz confía en que estos presupuestos puedan ser acordados con los grupos municipales de oposición. En todo caso ha advertido de que las enmiendas presentadas por el Partido Socialista "traspasan algunas líneas" marcadas por el equipo de Gobierno, entre ellas la disminución del presupuesto para personal municipal y servicios sociales, mientras que en otros casos ha defendido que el Ayuntamiento de Puertollano "no tiene competencias".

Tras matizar que Vox aún no tiene una postura definida, espera que el grupo municipal de Izquierda Unida "al menos se abstenga, si es valiente", ya que, a juicio del alcalde, las directrices del documento presupuestario se adaptan a los posicionamientos de la formación de izquierdas, hasta el punto de que se ha incluido su propuesta de plan de empleo municipal.