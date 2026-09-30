Puertollano relee el patrimonio del Carbonífero como recurso turístico y divulgativo ante la Sociedad de Paleontología

Puertollano acoge la celebración de las 41 Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 30 (EUROPA PRESS)

Los especialistas en Paleontología reunidos en Puertollano (Ciudad Real) han comenzado a mirar con ojos nuevos, gracias a las nuevas tecnologías, el inmenso patrimonio paleontológico de la ciudad minera, un potencial que la ciudad quiere proyectar social y turísticamente con motivo de la celebración de las 41 Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología que reúnen desde este miércoles, y hasta el 3 de octubre, a 200 investigadores de todo el país.

En declaraciones a los periodistas durante el inicio de este cónclave, el catedrático de Paleontología de la UNED y director de la Cátedra de Divulgación del Patrimonio Paleontológico de Puertollano, Francisco Ortega, ha explicado que las viejas colecciones del Carbonífero local están estudiadas "de forma muy preliminar" y que las nuevas tecnologías permiten ver esos recursos "de una forma muy distinta". Por tanto, ha explicado, se ha creado un grupo de investigación que utilice los nuevos recursos tecnológicos para "hacer un discurso mucho más rico" que se pueda presentar a la sociedad.

Ortega ha reconocido que Puertollano tiene "un pequeño problema": cuando se tomó conciencia de la relevancia paleontológica de su patrimonio, las minas ya se habían cerrado. Por ello, subrayó que ahora es fundamental aprender a trabajar con el recurso paleontológico fuera de la estructura minera, recuperando los niveles geológicamente accesibles en superficie y buscando fórmulas como excavaciones abiertas y zonas de interpretación accesibles al público.

El inicio de las jornadas ha contado con la presencia del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, Adrián Fernández; el presidente de la Sociedad Española de Paleontología, Eduardo Mayoral; y el propio Ortega.

"UNA CIUDAD CON MUCHO PASADO"

El alcalde ha agradecido a la Sociedad Española de Paleontología que haya elegido este municipio para celebrar este encuentro, que "pone en el mapa" científico a Puertollano, definida no solo como ciudad industrial, sino también como "una ciudad con mucho pasado".

Ruiz ha destacado que el monumento natural del Carbonífero es el eje del desarrollo y del turismo local y ha recordado que gracias al carbón Puertollano se convirtió en epicentro industrial de la región. "No podemos olvidar de dónde venimos", ha afirmado.

El primer edil ha aprovechado para mostrar ante los periodistas el Premio al Proyecto de Turismo Sostenible concedido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, recogido esta misma semana, "un reconocimiento al trabajo de difusión del patrimonio geológico, industrial y minero realizado en los últimos tres años y una señal de que vamos en la línea correcta", ha dicho.

El regidor ha subrayado además que el Ayuntamiento sigue invirtiendo en este patrimonio y financia la Cátedra del Carbonífero, al tiempo que ha agradecido el trabajo de la Concejalía de Turismo, la Oficina de Turismo, el Museo de la Minería y los guías. También ha valorado el apoyo de la Diputación Provincial, que ha invertido 1,3 millones de euros para recuperar el monumento carbonífero y el Museo de la Minería.

"HISTORIA, CULTURA Y FUTURO"

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Adrián Fernández, ha calificado la jornada de "histórica" para Puertollano y ha defendido que hay que apoyar y apostar por "la historia, la cultura y el futuro" de la provincia. En este sentido ha precisado que la inversión de la institución provincial en el patrimonio del Carbonífero de la ciudad se sitúa en torno a los 1,3 millones de euros: casi 800.000 para el Museo Minero y cerca de 500.000 para el entorno de la mina La Extranjera.

Según Fernández, acciones como esta contribuyen a los tres objetivos que el equipo de gobierno se marcó hace tres años: generar empleo, luchar contra la despoblación y atraer turismo, en este caso también el paleontológico, arqueológico y cultural. Así, ha apuntado que la provincia supera ya el medio millón de habitantes, frente a los 480.000 con que contaba al inicio del mandato.

"UN ENCLAVE EMBLEMÁTICO"

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Paleontología, Eduardo Mayoral, ha señalado que es "un lujo y un placer" organizar las jornadas en Puertollano. Ha explicado que cada año la Sociedad elige un enclave emblemático por su registro fósil y que en esta ocasión la elección recayó en la ciudad por la gran cantidad de información paleontológica que atesora.

"Trabajar en este entorno permite conocer cómo era la vida hace 300 millones de años, cuando la zona era un área continental muy próxima al mar con un gran registro de plantas y animales", ha recordado.

A este encuentro han acudido especialistas de todos los ámbitos, desde el Paleozoico hasta faunas más modernas, yacimientos de homínidos, del Cretácico o con dinosaurios, que podrán llevarse una "idea clara" de lo que Puertollano ofrece como recurso paleontológico para la docencia y la divulgación.

EL RIPPLE, A LA ESPERA DE UN PROYECTO DE PROTECCIÓN

Preguntado por la situación del ripple del Geoparque, una de las joyas del conjunto patrimonial, que sigue cubierto a la espera de una fórmula que lo proteja y lo haga compatible con la promoción turística, el alcalde Miguel Ángel Ruiz ha recordado que la protección de este monumento natural corresponde al Gobierno regional, y que existe un compromiso del Ejecutivo autonómico, del Ayuntamiento y de la Diputación para buscar una solución.

Ruiz ha detallado que ya se han dado los primeros pasos. La Diputación ha enviado a sus técnicos para redactar y estudiar un proyecto que permita proteger el ripple y, al mismo tiempo, visitarlo sin afectarlo. "Falta presentarlo, valorar las distintas posibilidades y, después, buscar la financiación para ejecutarlo", ha dicho.

El Ayuntamiento, añadió, seguirá encargándose de mantener el monumento y su acceso. "Cuando se conozca el coste de la inversión llamaremos a la puerta del Gobierno regional, aunque la Diputación y el propio Ayuntamiento también tendrán que aportar porque nosotros no nos vamos a poner de lado", ha concluido.