'Queremos saber la verdad del Puy du Fou' se concentrará finalmente el 23 de enero para protestar contra el parque

Publicado 16/01/2019 12:10:36 CET

TOLEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El movimiento 'Queremos saber la verdad del Puy du Fou' se concentrará finalmente el próximo miércoles, 23 de enero, coincidiendo con la entrega de premios de San Ildefonso --patrón de Toledo--, organizada por el Consistorio capitalino, para protestar contra el parque temático.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, después de que la plataforma denunciase que la Subdelegación del Gobierno no le había concedido autorización para concentrarse este miércoles en las cercanías del parque con motivo del acto de colocación de la primera piedra.

"Para solicitar y tener ese derecho que tenemos todos a una manifestación hay una normas que cumplimos todos, habitualmente", ha señalado, para agregar que este caso los representantes de la plataforma, "por desconocimiento u olvido", no sabían los requisitos de la ley en cuanto a plazos.

Según el subdelegado del Gobierno, se comunicó a 'Queremos saber la verdad del Puy du Fou' este hecho y ellos mismos desistieron de esa concentración. "Pero han pedido otra para el día 23 en un acto que hay de entrega de premios del Ayuntamiento de Toledo", ha agregado.

En este sentido, tras remarcar que la anterior concentración no entró en plazo y que los organizadores "desistieron", ha añadido que han decidido convocar otra, "que se aprobará", para el próximo día 23 de enero por la tarde.

De su lado, el delegado del Gobierno, Manuel González Ramos, se ha referido también a este asunto para señalar que "no hay ningún problema" y que el de la manifestación "es un derecho fundamental". "No van a encontrar en nosotros ninguna pega", ha dicho, para agregar que desde la Delegación del Gobierno tienen que cerciorarse de que "los derechos de unos no mermen los de otros".