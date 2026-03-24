Una quincena de ayuntamientos de C-LM, entre los que no contestaron al Defensor del Pueblo tras tres requerimientos

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TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, en su informe anual 2025, presentado este martes, ha trasladado el listado de administraciones que no han contestado en el año 2025 tras cursar hasta tres requerimientos de esta institución, entre los que se encuentran una quincena de ayuntamientos de Castilla-La Mancha.

Tal y como se desprende de este informe, recogido por Europa Press, se encuentran Borox (Toledo), Camuñas (Toledo), El Casar (Guadalajara), Escalonilla (Toledo), La Puebla de Montalbán (Toledo), La Pueblanueva (Toledo), Las Ventas de Retamosa (Toledo), Pioz (Guadalajara), Piqueras (Guadalajara), Sonseca (Toledo), Talayuelas (Cuenca), Trijueque (Guadalajara), Villasequilla (Toledo), Jadraque (Guadalajara) y Fuente el Fresno (Ciudad Real).

Se ha optado por no incluir en este listado las administraciones de municipios de menos de 1.000 habitantes, a fin de ofrecerles más tiempo para la tramitación de su respuesta, dado que dichas administraciones cuentan con unos medios humanos y materiales muy limitados.

El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, obliga a que las administraciones contesten al Defensor del Pueblo sobre la información que precisa para sus actuaciones. Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y, en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones.

En estos supuestos, el artículo 18.2 de la mencionada Ley Orgánica 3/1981 faculta al Defensor del Pueblo para declarar al órgano o unidad administrativa concernida de "hostil o entorpecedora de sus funciones" y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales, por medio de su inclusión en el presente informe anual o, en su caso, en un informe especial.

RECOMENDACIONES

Respecto a otras administraciones, el Defensor dirige recomendaciones a la Consejería de Bienestar Social relacionadas con la persistencia de retraso en la valoración de la discapacidad y, ante las carencias manifestadas, se recomienda valorar la necesidad de crear más equipos. También en este área, reclama acciones para asegurar la integración de todos los niños y niñas extranjeros que residen en Castilla-La Mancha y que se expidan sin demora los informes necesarios a los jóvenes extranjeros extutelados a fin de facilitar la renovación de sus autorizaciones de residencia y trabajo.

A la Consejería de Sanidad, el Defensor le recomienda que se repitan las pruebas radiológicas realizadas en el Hospital Universitario de Guadalajara en los supuestos de errores originados por causas sobrevenidas en el desarrollo de las mismas, y que se proceda a su repetición en el menor tiempo posible.

También, a esta Consejería la insta a que se valore la oportunidad de impulsar, desarrollar y aplicar en los diferentes sistemas de información de los centros hospitalarios de agudos. Además, demanda que se elabore una norma reguladora del procedimiento seguido por la inspección médica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en su función de control de la incapacidad temporal y que incorpore las debidas garantías para los ciudadanos.

Asimismo, sugiere que en los servicios de inspección de la Consejería de Sanidad no se proceda a anular bajas médicas por motivos distintos a la estricta valoración del estado de salud actual del paciente.

A la Consejería de Educación, sobre la accesibilidad para alumnos con discapacidad auditiva en las pruebas de certificación de idiomas, el Defensor la insta a que se dicten instrucciones a las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla-La Mancha, de manera que se permita sin restricciones la lectura de labio facial y un mayor tiempo de ejecución en las pruebas unificadas de certificación de idiomas para que los alumnos con discapacidad auditiva que así lo soliciten puedan acreditar su nivel de competencia lingüística.

Por otro lado, le recomienda al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes adopte las medidas que sean necesarias para cubrir las plazas vacantes y las incidencias laborales en el Instituto de Medicina Legal de Guadalajara, de manera que a la mayor brevedad posible esté trabajando toda la plantilla.

Demanda que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes adopte también un plan especial y específico para el Registro Civil de Illescas (Toledo), que contemple las medidas de refuerzo de personal, de organización, o tecnológicas que sean necesarias para resolver los expedientes pendientes.

Al Ayuntamiento de Guadalajara, le sugiere que proceda a revisar los tiempos medios de comprobación de las declaraciones responsables urbanísticas desde su presentación; al Ayuntamiento de Toledo, que se lleven a cabo las actuaciones oportunas para modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas y a modificar la norma municipal para atenuar el impacto de la facturación en el suministro de agua. A la Diputación de Toledo la conmina a que se respete estrictamente el orden de llamamiento de las Bolsas de Trabajo.