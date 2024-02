La radio de UCLM en Cuenca avanza tras enamorar al primer flechazo de luz roja a más de 1.300 futuros profesionales

CUENCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desde su inauguración en 2010, la radio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha sigue siendo el soporte donde ya se han fogueado más de 1.300 alumnos, en un contexto en el que mientras aprenden a ejercer el oficio, sus integrantes y profesores tienen claro que el podcast no matará a la estrella radiofónica pese a su auge.

Con motivo del Día Mundial de la Radio, Europa Press Castilla-La Mancha ofrece cinco historias, una por cada provincia de la región, de radios que brillan más allá de lo generalista.

Es el caso de la radio universitaria de la región, en la que alumnos y estudiantes coinciden en que, a pesar de esta irrupción de nuevas plataformas, la radio sigue siendo un medio tradicional "con mucho recorrido" que sigue enamorando a los alumnos de la Facultad de Comunicación de Cuenca. Estudiantes y profesores han relatado a Europa Press cómo es el primer contacto profesional para los alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual con un medio que todavía tiene mucho futuro y mucho que ofrecer.

La periodista y profesora asociada en la Facultad de Comunicación, Noelia Barroso, se muestra convencida de que a la radio convencional "le queda mucho recorrido" porque "hay una cosa que no se puede suplir con la radio a la carta: que es la inmediatez, la última hora, ese acompañamiento y esa radio cercana".

El auge de los podcast no hace más que sumar a un medio tradicional como es la radio, y aunque Barroso considera que va a haber mucha más radio a la carta en el futuro, la radio convencional va a permanecer ahí, porque la inmediatez y la última hora, "no se puede sustituir con un podcast". Son dos medios que, según esta docente castellanomanchega, están obligados a convivir.

La esencia de la radio sigue atrayendo a los futuros profesionales de los medios de comunicación, según afirman los estudiantes de la Facultad de Comunicación de Cuenca, que cuenta con unos equipos de última generación. La radio es una de las asignaturas fundamentales dentro del plan de estudios de la Facultad y es allí, en los estudios universitarios, donde tienen ese primer encuentro con este medio.

Hay alguna parte del alumnnado que está interesada en la radio convencional, la radio de toda la vida, la radio más informativa, la radio incluso musical; y luego hay otra vertiente, hay otra parte de los alumnos que está mucho más interesada en el tema de los podcast, "porque para ellos el contacto con la radio a día de hoy son los podcast", asegura la profesora Noelia Barroso.

Podcast que se descargan en sus dispositivos y que escuchan en el momento que ellos quieren y normalmente podcast de temas que a ellos les interesan. Pero ellos siguen interesados en la radio. Es más, aunque al principio los estudiantes tienen "un poco de miedo al micrófono", cuando acaba la asignatura, muchísimos acaban confesando a sus profesores que a ellos lo que les gusta es hacer radio.

Si acabará el podcast con la radio tradicional, es una de las preguntas que muchos de los expertos se hacen. Sin embargo, son muchos los que aseguran que la radio tiene futuro. "Al final los podcast es radio a la carta, radio en diferido, pero no se distancia tanto del lenguaje que se utiliza en la radio convencional".

"La diferencia radica en que podemos tener más tiempo para tratar un tema en concreto, un tiempo del que no dispondríamos en la radio convencional", manifiesta Barroso, que también es redactora y locutora en la radio. La ficción sonora es otro formato que se ve en la Facultad de Cuenca, una manera de hacer podcast que les gusta mucho a los alumnos. "A veces construyen ficciones sonoras de categoría. Yo me he sorprendido, son muy creativos".

DÍA DE LA RADIO EN MAYO

José María Herranz, el decano de la Facultad de Comunicación, también ha hablado con Europa Press y ha explicado que, además de las asignaturas, hay muchas otras iniciativas que se desarrollan en el centro y que también intentan buscar "darnos a conocer".

Todos los años, la Facultad organiza el Día de la Radio a finales de mayo, donde se hace radio de continuidad durante casi cinco o seis horas, que es lo que normalmente no se puede hacer en una práctica.

Asimismo y, además de los podcasts que van grabando los alumnos, hay una colaboración con CMMedia, a través de 'El Ágora', un programa realizado por los estudiantes de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

"Intentamos, de una u otra manera, que todos los elementos o todas las posibilidades que da la radio se puedan desarrollar en nuestro centro. Incluso el año pasado, cuando tuvimos las elecciones municipales, aquí se grabaron las entrevistas a todos los candidatos a la Alcaldía de Cuenca, que también lo hicimos en streaming y están colgados en YouTube. Con lo cual, intentamos, de alguna manera, que todas las posibilidades se muestren", señala el decano.

José María Herranz también se ha pronunciado sobre el futuro de la radio, un futuro que va a continuar aunque "no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar, porque ahora estamos asistiendo al auge de los podcast y a programas que, por ejemplo, se hacen en directo y llenan pabellones cuando eso hace un tiempo era prácticamente impensable".

"El futuro es un poco complicado, pero yo lo que tengo claro es que la radio va a seguir funcionando. Probablemente la tecnología nos permita incluso hacer radio en directo, pero que tú puedas ir en un tiempo más reducido el poder ir actualizando esa información y que esa información vaya generando unos auto informativos".

HABLAN LOS ESTUDIANTES

Para conmemorar este Día Mundial de la Radio, Europa Press ha querido dar voz a todos aquellos universitarios que escribirán el futuro de la radio. Muchos de ellos confiesan sentirse "intrigados" por su primer contacto profesional con un medio que sigue interesando a los jóvenes. El consumo de radio y nuevas tecnologías es otro debate de los que hablan estos estudiantes, pero a pesar de ello aseguran que "la esencia de la radio no ha desaparecido".

Defienden que la radio tradicional ha evolucionado y ha sabido transponerse a lo que viene a ser los nuevos medios, por lo que ven que tiene "mucho futuro". Aunque es verdad que ahora el mundo es un poco más visual, siempre estará ahí la posibilidad de tenerla de fondo o tenerla de acompañamiento, reconocen.

Muchos de ellos confiesan que se han lanzado a nuevas aventuras y han creado sus propios podcast porque lo que les gusta es hablar en la radio detrás de un micrófono. Los podcast han abierto el mundo a gente joven y es una manera de llegar más fácil al mundo de la radio.

Aunque algunos universitarios creen que los podcast se acabarán escuchando más que la radio, sí que admiten que la radio es esa tradición, ese gusto de ir en el coche, encenderte la radio cuando no quieres escuchar música y ponerte cualquier emisora tradicional.

"Creo que la radio no va a acabar, pero si va a empezar a perder un poco más de protagonismo", opinan los alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Facultado de Cuenca.