Rafael Cabanillas mantendrá un encuentro literario con clubes de lectura toledanos el próximo jueves

Cartel del encuentro con Rafael Cabanillas.

TOLEDO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rafael Cabanillas, autor de la trilogía literaria 'En la raya del infinito' (Cuarto Centenario), tiene una cita con varios clubes de lectura de la biblioteca de la localidad toledana de Nambroca y del Centro de Adultos del barrio de Santa María de Benquerencia.

Será el próximo jueves, 29 de enero, a partir de las 18.30 horas, en la sede del Centro de Educación para Personas Adultas del Polígono, sito en la avenida Boladiez 50, de la capital toledana.

El escritor ciudadrealeño departirá con los lectores de 'Quercus', 'Enjambre', 'Valhondo' que conforman su trilogía, y de 'Maquila' su último trabajo con la que complementa esa colección, que pone en el mapa a los Montes de Toledo.