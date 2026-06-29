El ramal de la Llanura Manchega a los municipios del Tajo-Segura se pondrá en servicio en el mes de septiembre

El vicepresidente primero y la consejera de Desarrollo Sostenible en la inauguración de la EDAR. - JCCM

CUENCA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado la puesta en servicio, en el mes de septiembre, del ramal de la Tubería a la Llanura Manchega de los Núcleos Poblacionales Inmediatos al acueducto Tajo-Segura.

Se trata de 13 municipios que van, ha dicho, "desde la localidad de Montalbo hasta la Atalaya del Cañavate" pasando por Cañada Juncosa; Castillo de Garcímuñoz, Cervera del Llano; El Hito; La Almarcha; Montalbo; Palomares del Campo; Torrejoncillo del Rey; Torrubia del Castillo; El Cañavate; Villarejo de Periesteban; y Villares del Saz, todos en la provincia de Cuenca que, una vez que han firmado convenio, van a poder recibir agua de la Tubería Manchega.

En este contexto, Martínez Guijarro ha recordado que en estos municipios había infraestructura construida "que no se ha estado usando" y que, tras años de trabajo, va a empezar a funcionar en el próximo mes de septiembre.

En este sentido, ha insistido en que la garantía de suministro en cantidad y de calidad para los municipios de la región es una de las prioridades del Gobierno de Emiliano García-Page porque contar con agua supone el desarrollo social y también económico del territorio, ha informado la Junta en nota de prensa.

Sobre las críticas del PP de Guadalajara a la Tubería de la Llanura Manchega Asimismo, ha explicado que la Tubería de la Llanura Manchega es una infraestructura a la que tenemos que sacar la máxima rentabilidad posible para garantizar el abastecimiento de miles de habitantes de la región.

Por eso, y en respuesta a las críticas del PP de Guadalajara a esta infraestructura, equiparándola incluso con el agua que se lleva al Levante, ha dicho que "manifiestan un profundo desconocimiento de la realidad de la región" y ha insistido en que la Tubería a la llanura manchega "no puede comparase con los sistemas de regadío que tienen en Levante".