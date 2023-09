Rayet Medio Ambiente adoptará las medidas legales oportunas si al final queda desierta la adjudicación de Alovera Beach

GUADALAJARA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rayet Medio Ambiente, compañía especializada en construcción y promoción inmobiliaria, ha reafirmado su compromiso con la ejecución y realización de Alovera Beach, un parque de ocio proyectado en el municipio de Alovera (Guadalajara), que contempla la creación de la playa urbana más grande de Europa. Una actuación estratégica que es "clave", según la compañía, para el desarrollo socioeconómico tanto de esta localidad como del propio Corredor del Henares.

Rayet Medio Ambiente es la única compañía que ha participado en el proceso de licitación pública para la concesión, por parte del Ayuntamiento de Alovera, del mencionado parque de ocio en la parcela SL-EQ-1 del municipio. Tal y como han publicado diferentes medios, la Mesa de Contratación ha propuesto que esta licitación quede desierta, alegando que la oferta presentada por la empresa "no cumple con los requisitos del pliego de prescripciones técnicas".

Ante esta decisión, la propia compañía ha querido poner de manifiesto en nota de prensa que en el presente procedimiento se han producido "graves irregularidades" por parte de la Mesa de Contratación que "impiden" que le sea adjudicada la concesión "a la que legalmente tiene derecho", por lo que va a esperar a conocer formalmente cuál es la decisión final, y adoptará si es preciso las medidas legales que sean oportunas y en la jurisdicción que corresponda.

El pliego de licitación del presente contrato se publicó en 2022. El 31 de agosto de ese año se procedió a la apertura del sobre A de la oferta (documentación administrativa) y el 17 de octubre la Mesa acordó admitir a Rayet Medio Ambiente como única licitadora del expediente, tras constatar que cumplía con los requisitos exigidos, según detalla la compañía.

A continuación, la Mesa procedió a la apertura del sobre B de la oferta (documentación técnica) y, "no observándose ningún defecto", acordó remitir la misma a los servicios técnicos para su valoración. Los servicios técnicos municipales emitieron un informe en el que realizaron diversas observaciones a la propuesta, de acuerdo con su criterio, valorando la oferta en 16,66 puntos sobre 40 posibles y concluyendo que debían solicitarse una serie de aclaraciones y compromisos al licitador.

La compañía explica que estas aclaraciones y compromisos nunca se solicitaron, y no solo eso, sino que con fecha 23 de marzo de 2023 la licitadora presentó una serie de alegaciones a dicho informe, aportando un dictamen jurídico del despacho de abogados GTA Villamagna, expertos en derecho público y contratación administrativa, cuestionando las observaciones del informe técnico y corroborando que la oferta presentada se ajustaba a las condiciones que rigen la licitación. "En la Plataforma de Contratación no constan ni las alegaciones ni el dictamen jurídico mencionado, por lo que al licitador no le consta que hayan sido valorados debidamente por la Mesa de Contratación".

Con todo, continúa la compañía, la Mesa de Contratación dio por válida la oferta técnica al no encontrar ninguna irregularidad en la misma, procediendo a convocarse nuevamente para la apertura del sobre C (oferta económica). Dicha oferta económica se puntuó con 60 puntos sobre 60. Por tanto, la oferta de Rayet Medio Ambiente obtuvo un total de 76,66 puntos sobre 100 posibles, por lo que la Mesa de Contratación debería haber propuesto la adjudicación automática al único licitador presentado.

Rayet apunta que en ese momento algunos integrantes de la Mesa alegaron que la licitación se debía declarar desierta, alegando que no cumplía el pliego técnico, y decidieron pedir un informe al Secretario del Ayuntamiento antes de tomar una decisión definitiva. "El informe emitido por el Secretario corroboró el criterio de dejar desierta la adjudicación, sin hacer mencionar alguna en el mismo a las alegaciones del licitador ni al dictamen jurídico presentado ni, sobre todo, a la advertencia 'ad cautelam' que había planteado la propia compañía en dichas alegaciones sobre la improcedencia de declarar desierta dicha licitación".

Con fecha 21 de julio de 2023, la Mesa propuso formalmente al Órgano de Contratación declarar desierta la licitación. En este sentido, la empresa señala que pese a que sus representantes fueron convocados a la misma, el Interventor municipal les impidió acceder a la reunión, por lo que "no pudieron conocer lo que se trató, ni poner de manifiesto las irregularidades que se estaban cometiendo".

En definitiva, el licitador considera que esta forma de actuar constituye "una grave irregularidad" en el expediente de contratación, pues, una vez abierto el Sobre C, no procede volver sobre la documentación del Sobre B, que ya ha quedado valorado por la Administración con efectos vinculantes, al tratarse de un acto con efectos favorables para el mismo.

LA COMPAÑÍA ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

Con independencia de que esta forma de actuar "invalidaría" automáticamente una eventual resolución orientada a declarar desierto el concurso, la compañía considera que, además, los supuestos defectos en la documentación técnica resultan "inexistentes". Igualmente, señala que los miembros de la Mesa de Contratación interpretan los requisitos técnicos de forma totalmente opuesta a lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que es el documento que rige la licitación y al que debe ajustarse el órgano de contratación. Así, consideran que las dotaciones auxiliares del Parque de Ocio resultan "obligatorias", cuando en los pliegos se señala que tenían carácter orientativo.

Los representantes de Rayet Medio Ambiente lamentan "profundamente" que esta "falta de rigor" en la forma de actuar por parte de una serie de servidores públicos ponga en peligro una inversión tan relevante y necesaria para el municipio y sus ciudadanos. Una inversión que Rayet Medio Ambiente --afirma-- está dispuesta a acometer, pues cree firmemente en el proyecto y en su viabilidad.

Desde 2017, la compañía ha realizado una inversión "muy relevante", tanto en términos económicos como en tiempo para sacar adelante este proyecto, incorporando al mismo a muchos profesionales externos. Por ese motivo, y en defensa tanto de sus derechos como de todos los profesionales involucrados en el proyecto, se reserva iniciar las medidas legales que estime oportunas, tanto en la vía contencioso-administrativa como por las posibles derivaciones de responsabilidad a título personal.