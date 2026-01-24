Reabierto el tráfico rodado en la TO-1375 tras ser clausurada durante la madrugada del sábado por nieve

El tráfico permanece interrumpido en la vía a causa de la nieve. - EUROPA PRESS

TOLEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera TO-1375 entre Navamorcuende y El Real de San Vicente ha quedado reabierta al tráfico rodado tras permanecer cerrada durante toda la madrugada del sábado a causa de la nieve.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, la interrupción del paso de vehículos comenzó sobre las 1.20 horas de este sábado al irrumpir nieve en la calzada.

Tras mejorar las condiciones de la vía, sobre las 13.30 horas ha quedado reabierta por completo al paso de vehículos.