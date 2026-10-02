Reabre al tráfico la A-3 en La Almarcha

Vista del kilómetro 163,8 de la carretera A-3 desde una cámara de tráfico. - DTG

CUENCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-3 ha quedado reabierta al tráfico durante la madrugada de este viernes a la altura de La Almarcha (Cuenca), donde había quedado cortada entre los kilómetros 154 y 168 debido a la presencia de balsas de agua en la calzada.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, la reapertura de la vía se ha producido a las 2.00 horas.

Las intensas precipitaciones de la tarde de este jueves habían provocado la formación de diversas balsas de agua en la autovía A-3, provocando la detención de varios vehículos en la calzada a la altura del término municipal de La Almarcha.

El aviso se producía a las 21.32 horas y parte de los conductores afectados se resguardaban en una gasolinera próxima y en el casco urbano de La Almarcha. No se produjeron heridos.