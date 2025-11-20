La reconocida firma de moda masculina Álvaro Moreno abre su primera tienda en Talavera de la Reina

Archivo - El alcalde, José Julián Gregorio, ha asistido a la inauguración de la primera tienda de la reconocida firma de moda masculina Álvaro Moreno. - AY TALAVERA DE LA REINA - Archivo

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asistido a la inauguración de la primera tienda de la reconocida firma de moda masculina Álvaro Moreno en la ciudad, ubicada en el centro comercial Los Alfares, donde ha destacado "que aperturas como esta son una excelente noticia que refleja la confianza de las grandes marcas en nuestro potencial comercial".

Gregorio ha subrayado que cada nueva apertura supone "un impulso económico, creación de empleo y dinamización para nuestro comercio local y nuestros centro comercial", y ha reiterado el compromiso y apoyo del Ayuntamiento para consolidar a Talavera como "un referente comercial en la región". También han asistido la edil de Comercio, María Pilar Guerreo, y los concejales de Economía, Javier Muñoz-Gallego, y de urbanismo, Benedicto García.

La marca andaluza, referente en el sector textil nacional, ha abierto sus puertas con una amplia oferta que incluye sus colecciones para hombre, niño, la línea Teen destinada a adolescentes y su propuesta de sastrería personalizada, denominada 'Trajearte'.

El alcalde ha finalizado agradeciendo a los propietarios, y en especial a Álvaro Moreno, por apostar por Talavera para seguir aumentando sus puntos de venta, y al centro comercial Los Alfares, que continúa reforzando su oferta de moda y servicios, contribuyendo al crecimiento del tejido económico de Talavera de la Reina y enriqueciendo las opciones para los consumidores locales y visitantes.