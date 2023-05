Una red de comercio local, brigadas de limpieza de barrio y una mesa de convivencia, propuestas del PP de Azuqueca

GUADALAJARA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Azuqueca de Henares, Mane Corral, quiere poner en marcha una red de comercio local, crear brigadas especiales de barrio para acometer la limpieza viaria y establecer una mesa de convivencia si logra gobernar tras las elecciones del 29 de mayo.

Así lo ha destacado en una entrevista con Europa Press, donde Corral sitúa, entre las principales medidas para poner en marcha en caso de alcanzar la Alcaldía de Azuqueca de Henares, la seguridad ciudadana, la limpieza y la convivencia.

En este sentido, se compromete a incorporar a 15 agentes más para garantizar la seguridad en la ciudad, a crear una oficina 'antiokupas' para afrontar este problema y a realizar, en este mismo ámbito, un listado de viviendas ocupadas.

Igualmente, quiere establecer brigadas especiales de barrio para afrontar la limpieza viaria, revitalizar la calle Mayor de la ciudad con incentivos fiscales y bajar los impuestos y reducir el número de concejales liberados.

Para el candidato del PP a la Alcaldía de la localidad guadalajareña, también es importante que los jóvenes puedan acceder económicamente a una primera vivienda y a un alquiler y por eso pondrá en marcha un Plan de Vivienda Joven.

Además, buscará crear una Mesa de la Convivencia y una Red de Comercio Local, y en el ámbito municipal, su compromiso está con la eliminación de la "burocracia innecesaria" y la realización de una auditoria y acometer el pago a proveedores.

SIN LÍNEAS ROJAS Corral aclara que al 28 de mayo sale "con la intención de conseguir la mayoría absoluta", que son once concejales, aunque, de no lograrla, tiene claro que no la utilizará "como ha hecho el actual alcalde, José Luis Blanco, durante estos cuatro años, arrollando con sus decisiones, sin consensuar nada con la oposición ni los vecinos".

"Si no llegamos a la mayoría absoluta, no ponemos líneas rojas, con todo grupo político que quiera que el PSOE no siga en el Ayuntamiento y considere que es el momento del cambio estaremos dispuesto a sentarnos", aclara.

Mane Corral tiene claro que para el PP siempre estarán "los intereses de Azuqueca por encima de todo" y ello, puntualiza, "sin partidismos, ni egos, ni imposiciones".