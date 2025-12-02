Redondo cree que el PSOE ha actuado "ágilmente" apartando a Francisco Salazar cuando conoció denuncias contra él

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en Toledo. - JCCM
TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reivindicado que el PSOE "apartó" a Francisco Salazar "en el momento en que tuvo conocimiento de denuncias" contra él por parte de mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de denuncia de Ferraz, por lo que cree que el partido ha actuado "ágilmente".
Redondo, a preguntas de los medios en Toledo, ha incidido en que el de Salazar es un procedimiento que no conoce, al ser cuestionada por una información de 'elDiario.es' que desvela que el exasesor usaba un "lenguaje hipersexualizado", piropeaba por la vestimenta o el aspecto físico, e incluso simulaba actos sexuales delante de mujeres de su equipo, pero ha insistido en que el PSOE le apartó.
"El Partido Socialista, en el momento en que tuvo conocimiento de denuncias, apartó a esa persona, que ahora mismo creo que tampoco forma parte del partido. Por lo tanto, creo que se ha actuado ágilmente, se ha actuado con contundencia y se ha apartado a esta persona", ha insistido.