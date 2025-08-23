Regresan a sus domicilios las 72 personas desalojadas en Ciudad Real por una fuga de gas

Despliegue de Policía Local y Bomberos en la calle Azucena de Ciudad Real ante una fuga de gas propano. - POLICÍA LOCAL DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cuerpos de Policía Local y Bomberos de Ciudad Real han dado por finalizado el incidente provocado por la fuga de gas propano de un depósito en Ciudad Real, permitiendo el regreso a sus viviendas de 72 personas que había sido desalojadas de forma preventiva.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultadas por Europa Press, el incidente ha tenido lugar sobre las 12.59 horas, cuando se ha detectado la fuga en en el depósito de propano ubicado en la calle Azucena de la capital ciudadrealeña.

Tras desplegarse en el lugar de los hechos agentes de la Policía Local y de los Bomberos de Ciudad Real, se ha procedido al desalojo de un total de 50 viviendas de cuatro bloques de vecinos ante los riesgos de seguridad, aunque no se ha registrado ningún afectado por inhalación.

Al lugar de los hechos han acudido también agentes de la Policía Nacional y personal de la compañía responsable del mantenimiento del depósito.