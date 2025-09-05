La rehabilitación de 478 viviendas en 'La Pajarita' de Albacete finalizará en el primer trimestre de 2026

ALBACETE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a finalizar la rehabilitación de 478 viviendas en 'La Pajarita' de Albacete en el primer trimestre de 2026 que cuenta con una inversión de 12,3 millones de euros, de los cuales 9,5 son ayudas 'Next Generation'.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha visitado junto con el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, esta comunidad de propietarios de la capital albaceteña.

Una visita de la que también han tomado parte la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el gerente y el director de proyecto de la empresa AR Rehabilitación Energética, Antonio García de Blas y Luis Sánchez-Horneros, respectivamente; y el presidente de la diputación de Albacete, Santi Cabañero, entre otras autoridades; así como miembros y representantes de la comunidad de propietarios y vecinos de 'La Pajarita', según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, el consejero de Fomento ha destacado que la obra de rehabilitación que se está llevando a cabo en 'La Pajarita' es "la más importante de rehabilitación no solamente de Castilla-La Mancha, sino probablemente de toda España, ya que estamos hablando de casi 500 viviendas de más de 1.700 vecinos y vecinas que han podido, a través del acuerdo y de la participación, contar con un proyecto de 12,5 millones de euros para conseguir que si hace 50 años 'La Pajarita' fue el símbolo de una ciudad de Albacete moderna, lo vuelva a ser 50 años después".

Las actuaciones tienen como finalidad mejorar la eficiencia energética de estas viviendas a través de medidas como aislamiento térmico exterior en fachadas; la sustitución de carpinterías en viviendas y zonas comunes; el aislamiento de forjados de cubierta para reducir pérdidas térmicas; y la sustitución de calderas de gasoil por calderas de condensación de alto rendimiento con utilización de gas verde.

El objetivo de ahorro energético con la actuación ronda el 60 por ciento y la reducción de la demanda energética global tanto en refrigeración como en calefacción el 75 por ciento. Además, en la comunidad de propietarios hay un porcentaje de viviendas con vulnerabilidad que han supuesto el 26 por ciento que han podido acceder al 100 por cien de las ayudas.

MÁS FONDOS DE REHABILITACIÓN

El consejero de Fomento ha asegurado que "lo que estamos haciendo nosotros es tirar de fondos FEDER, que es otra línea que nos viene de Europa para seguir haciendo actuaciones como esta" recordando que "a lo largo del mes de agosto hemos sacado una nueva convocatoria con 23,7 millones de euros", y ha avanzado que "ya hemos recibido más solicitudes por encima de esos 23,7 millones de euros y estamos ya hablando con la Consejería de Hacienda, para que en la medida de lo posible podamos ampliar esos fondos y así dar respuesta al mayor número posible de las solicitudes, para intentar llegar al 100 por cien" de las mismas.

En este sentido, Hernando ha asegurado que "necesitamos más fondos de la UE para rehabilitación; que nos den las herramientas y terminaremos la tarea, o al menos continuaremos, ya que esta tarea es muy beneficiosa para el conjunto de la Comunidad Autónoma y en particular para vecinos y vecinas como el del barrio de 'La Pajarita'", ha concluido.