La rehabilitación de la Ronda Suroeste de Toledo contará con una una inversión de más de un millón de euros de la Junta - JCCM

TOLEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional va a invertir más de un millón de euros en la rehabilitación de la Ronda Suroeste de Toledo, una infraestructura básica para facilitar la movilidad de la ciudad de Toledo y su zona metropolitana en su zona suroeste.

El director general de Carreteras, David Merino, ha visitado la obra que se está llevando a cabo en la CM-40 que es la carretera principal de acceso al parque temático Puy du Fou, el que visitaron el año pasado más de 1,7 millones de personas, con lo que supone eso de desgaste para la vía, ya que como ha detallado "esta variante soporta un creciente tráfico de vehículos que en alguno de sus tramos llega a 17.000 vehículos al día, gran parte de ellos vehículos pesados".

El director general de Carreteras ha informado que con esta obra "se va a proceder al fresado y reposición del pavimento del carril derecho de vehículos pesados en ambas calzadas, que se encontraba agrietado y había perdido su capacidad portante y además, se va a actuar en el pavimento de dos enlaces que se encuentran en mal estado".

Asimismo, Merino ha destacado que "esta actuación se está realizando con cargo al contrato de Mantenimiento de Firmes que se adjudicó el pasado mes de febrero y gracias al que ya se han ejecutado las obras de mejora de la CM-410 entre Mora y Tembleque; la variante de la CM-4019 en Mora; la rehabilitación de la CM-4004 entre Alameda de la Sagra y Añover; y el refuerzo de firme en la CM-4001 variante de Mocejón.

En este sentido, ha remarcado que "la inversión total hasta la fecha con este contrato se eleva a 4,1 millones de euros en la mejora de un total de 36 kilómetros de carretera en la provincia de Toledo".

Además, ha avanzado que "en los próximos meses se seguirá actuando en la mejora de diversos tramos de la red regional en la provincia, hasta una inversión total de 25 millones de euros en la mejora de 220 kilómetros de carreteras con cargo al contrato de Mantenimiento de Firmes."

Asimismo, ha explicado que "se están terminando los trabajos de acondicionamiento de la CM-4167 entre Urda y la N-401; el tramo de la CM-4050 entre Polán y Burujón; y se van a iniciar los trabajos de mejora en la CM-3001 entre Villatobas y Lillo y la CM-4160 entre Calera y Chozas y Alcaudete de la Jara".