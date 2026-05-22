La rehabilitación de la Sala Capitular, el zaguán y la portada de la Catedral de Toledo, premio Hispania Nostra

Trabajos en el artesonado de la Antesala Capitular. - HISPANIA NOSTRA

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra ha dado a conocer los proyectos distinguidos con sus Premios a las Buenas Prácticas en el Patrimonio Cultural y Natural de España. En la categoría de conservación del patrimonio como motor de desarrollo económico y social el galardón ha recaído en la rehabilitación de la Sala Capitular, el zaguán y la portada de la Catedral de Toledo.

La intervención en la Catedral de Toledo realza espacios emblemáticos, "poniendo en valor su riqueza histórica, arquitectónica y artística".

Además, "refuerza el patrimonio de Castilla-La Mancha al convertir este conjunto catedralicio en un referente para futuras intervenciones en todo el territorio", afirma Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra.

UN CONJUNTO HISTÓRICO RESTAURADO PARA EL SIGLO XXI

En nota de prensa, esta asociación indica que el conjunto intervenido en la Catedral Primada de Toledo abarca tres espacios concatenados de valor excepcional: la antigua capilla de Santa Isabel de Hungría, ahora convertida en acceso, el zaguán o antesala capitular y la Sala Capitular propiamente dicha.

Hasta 1502, la Sala Capitular originaria se encontraba en el actual espacio de la Capilla Mozárabe. Hoy, la Sala Capitular se mantiene como una de las piezas clave del recorrido cultural abierto al público, mientras que el zaguán recupera plenamente su función como antesala y la portada de Santa Isabel restituye su dignidad como acceso al conjunto monumental.

La Sala Capitular, joya del eclecticismo artístico de la época de Cisneros, fusiona elementos góticos, mudéjares y renacentistas y está presidida por un impresionante artesonado dorado y policromado diseñado por Luis de Medina, Diego López y Alonso Sánchez y ejecutado por Francisco Lara.

La intervención, promovida por el Cabildo Catedralicio en el marco del 800 aniversario de la Catedral, ha sido integral, abarcando todos los espacios con un enfoque global y coordinado.

El jurado ha destacado varios aspectos innovadores y ejemplares de esta restauración, entre ellos la visión integral del conjunto que garantiza coherencia entre los tres espacios, la liberación estratégica del espacio mural mediante el desmontaje respetuoso de armarios trasladados al Museo de Tapices, lo que permite recuperar la legibilidad histórica y proteger los bienes muebles, el enfoque científico e interdisciplinar aplicado en todas las fases de la intervención, la gestión del patrimonio documental, la mejora de las condiciones ambientales, la iluminación integrada y respetuosa y un criterio equilibrado de reintegración que devuelve al conjunto su armonía original sin perder autenticidad.

"Gracias a esta actuación, la Catedral de Toledo no solo conserva y realza su patrimonio histórico y artístico, sino que también fortalece su capacidad de generar valor cultural, social y turístico, ofreciendo a los visitantes una experiencia más completa y significativa", destaca esta organización.

REFERENCIA DE EXCELENCIA

Estos premios a las Buenas Prácticas en el Patrimonio Cultural y Natural buscan visibilizar proyectos que sirvan de referencia de excelencia para futuras intervenciones, poniendo de relieve cómo el patrimonio cultural y natural puede enriquecer comunidades y consolidarse como legado vivo.

La Unesco define las buenas prácticas como aquellas acciones que destacan por su innovación, eficacia, sostenibilidad, ejemplaridad y transferibilidad, criterios que han orientado al jurado en su selección.

"A través de este premio reconocemos un proyecto que no solo preserva un bien cultural y artístico único, sino que también recupera su relación con la comunidad, impulsa un modelo sostenible de conservación y mejora la experiencia de los visitantes.

Los proyectos premiados por Hispania Nostra muestran cómo la protección del patrimonio puede ir de la mano de la innovación, la sostenibilidad y la participación social.

Más allá de su valor histórico y artístico, son ejemplos vivos de cómo la herencia cultural y natural de España puede inspirar nuevas generaciones, enriquecer las comunidades y consolidarse como motor de desarrollo y de identidad. Conservar el pasado no es un acto estático, es un compromiso con el futuro, un legado que transforma lugares y vidas.