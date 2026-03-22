Religiosidad popular, iglesia y Semana Santa se dan la mano en el nuevo Museo de la Semana Santa de Pozo Cañada

Inauguración del Museo de la Semana Santa de Pozo Cañada. - JCCM

ALBACETE, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha inaugurado este domingo, 22 de marzo, el Museo de la Semana Santa de Pozo Cañada, donde Semana Santa, iglesia y religiosidad popular se dan la mano.

Se trata de un espacio que ha contado para su desarrollo con la aportación de diferentes anualidades por parte del Ejecutivo autonómico y que se posiciona como un elemento clave para la promoción y protección de esta manifestación cultural, ha informado la Junta en nota de prensa.

Un espacio concebido para conservar y difundir el legado histórico y cultural que rodea a esta celebración, ha subrayado el delegado durante la inauguración oficial, recordando asimismo que este proyecto ha sido posible gracias al compromiso del Gobierno regional que preside Emiliano García-Page con la conservación, promoción y puesta en valor de las tradiciones.

Durante su intervención previa ante los medios de comunicación, ha querido agradecer al Ayuntamiento de Pozo Cañada, y en particular a su alcalde, Francisco García "la oportunidad que nos ha dado al Gobierno de Castilla-La Mancha de poder participar durante tres años en este proyecto", subrayando que la instalación que hoy se inaugura "no es fruto de un solo día, sino de varios años de trabajo y de colaboración con el Ayuntamiento y con la Iglesia".

En este contexto, Ruiz Santos ha reiterado el compromiso del ejecutivo autonómico con la defensa y el impulso de las manifestaciones populares, entendiéndolas como un elemento vertebrador de la identidad colectiva y del patrimonio cultural de la región; y ha puesto en valor la apertura de este nuevo recurso museístico.

"Todo un símbolo que nos permitirá presumir de imaginería y de tradición", ha comentado recordando que en la provincia no existen muchas instalaciones de este tipo más allá del MUSS (Museo de la Semana Santa de Hellín) y de pequeñas exposiciones parciales en casas parroquiales.

El delegado provincial también ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo técnico, destacando el trabajo de Pablo Nieto y del equipo de arquitectos y restauradores que "le han dado vida a un espacio" que viene a enriquecer la oferta cultural de un municipio que "siempre ha buscado su identidad", contribuyendo su apertura al desarrollo económico y a la dinamización de una localidad que el año pasado recibió más de 5.000 visitantes en el marco de esta celebración de Interés Turístico Regional y en la que son más de 3.000 los cofrades registrados.

TRES ESPACIOS DIFERENCIADOS

El Museo cuenta con tres espacios bien diferenciados: Religiosidad Popular, Iglesia y Semana Santa, y suma obras desde el siglo XVII a la actualidad.

En total, una treintena de piezas entre las que se incluyen, por ejemplo, un documento de 1787 que refleja la creación de la parroquia al independizarse de la iglesia de Chinchilla; fotografías, elementos de orfebrería, imaginería y túnicas entre otras piezas.

Desde el Ayuntamiento, su alcalde ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha su implicación y mecenazgo para sacar adelante este proyecto y se ha mostrado satisfecho con el resultado final.

Al igual que Ruiz Santos, el primer edil también ha destacado el trabajo realizado por el equipo de comisarios encargado de su diseño. Un grupo de trabajo multidisciplinar del que han formado parte tanto arquitectos como historiadores y que ha estado liderado por Pablo Nieto, restaurador del retablo de la Santísima Trinidad de Alcaraz.

Con esta apertura, Pozo Cañada da la salida a una celebración catalogada de Interés Turístico Regional en la que además de los actos puramente religiosos destacan el XXII Certamen Bandas Cornetas y Tambores y del XVI Concierto Marchas de Procesión, previsto para el 29 marzo.

Este año destaca también como novedad, la programación de una 'Tamborada Infantil', impulsada desde la Hermandad del Cristo de la Caña, entidad que este año preside la Semana Santa y protagoniza el cartel.

A ello se suman como citas más relevantes el Vía Crucis del Silencio que se celebra el Miércoles Santo, y la procesión de El Encuentro (Viernes Santo).