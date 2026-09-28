Renovada la señalización vertical de las carreteras afectadas por el incendio de La Mierla

Renovación de la señalética en la zona afectada por el incendio de La Mierla. - JCCM

GUADALAJARA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa desarrollando actuaciones para recuperar las infraestructuras de la zona afectada por el incendio forestal de La Mierla con la renovación de la señalización vertical en distintos tramos de las carreteras autonómicas que atraviesan el entorno afectado por el fuego.

La Delegación Provincial de Fomento tiene prevista la sustitución de un total de 82 señales verticales, de las que ya se han renovado las primeras doce, ha informado la Junta en nota de prensa.

Los trabajos se están desarrollando en la CM-110, entre los puntos kilométricos 58 y 64, en el tramo comprendido entre Cañamares y Somolinos, y en la CM-1001, entre los puntos kilométricos 42 y 70, desde la glorieta de Veguillas hasta Naharros.

Hasta el momento se ha actuado en los términos municipales de Cañamares, Miedes de Atienza, Ujados, Albendiego, Hiendelaencina, Robledo de Corpes y Naharros, sustituyendo señales deterioradas en un entorno en el que el incendio afectó de manera importante tanto a la vegetación como a distintos elementos situados junto a las carreteras.

Esta intervención permite recuperar las condiciones de visibilidad y seguridad de la señalización y se suma a las diferentes actuaciones que el Ejecutivo autonómico está desarrollando para restablecer infraestructuras y servicios en los municipios afectados por el incendio.

Los trabajos se enmarcan, además, en el programa de renovación de la señalización vertical que el Gobierno de Castilla-La Mancha desarrolla en la Red Regional de Carreteras y que permitirá sustituir 68.000 señales hasta junio de 2027, con una inversión global de 8,7 millones de euros, con especial atención a la mejora de su visibilidad y de la seguridad vial.