Reparada la avería que afectó al suministro de agua de 44 municipios abastecidos por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe

El vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín. - MANCOMUNIDAD

GUADALAJARA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) ha informado de que la avería registrada este lunes, que afectó al suministro de agua en los municipios abastecidos, ha quedado completamente reparada, iniciándose ya la recuperación progresiva del servicio.

Los trabajos, que se han prolongado durante toda la noche, han permitido sustituir con éxito la válvula dañada, una de las incidencias más complejas dentro de un episodio marcado por la concatenación de varias averías en distintos puntos de la red, ha informado la Mancomunidad en nota de prensa.

El vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín, ha destacado el "esfuerzo realizado por los equipos técnicos y operarios, quienes han trabajado de forma ininterrumpida desde primera hora de la mañana de ayer en condiciones especialmente difíciles, debido a la antigüedad de las infraestructuras y a la complejidad de acceso a algunos elementos de la red".

La incidencia tuvo su origen en la rotura de una conducción en Yunquera de Henares, a la que se sumaron posteriormente problemas en una ventosa en Fontanar y, finalmente, la avería de una válvula clave que no cerraba correctamente debido al deterioro de sus componentes. Esta situación obligó a cortar ambas conducciones principales, dejando sin suministro a numerosos municipios.

En total, la incidencia ha afectado a 44 municipios, incluidos los integrados en la MAS y aquellos abastecidos a través de otras mancomunidades como La Campiña Baja y La Muela. En algunos casos, los depósitos reguladores han permitido mantener el suministro durante más tiempo, mientras que otros municipios han sufrido cortes totales.

Tras la reparación, el sistema ha comenzado a recuperar el caudal desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), realizándose una apertura progresiva y controlada de las conducciones para evitar nuevas roturas por sobrepresión. Este proceso implica que la recuperación del servicio será gradual, siendo los municipios más cercanos los primeros en recibir agua, mientras que aquellos con depósitos más alejados o vacíos tardarán algo más en alcanzar la normalidad.

Según las previsiones técnicas, el suministro quedará plenamente restablecido en un plazo aproximado de tres horas, aunque la normalización completa dependerá del llenado progresivo de los depósitos municipales.

Durante la incidencia, la MAS había coordinado el envío de agua embotellada para garantizar el abastecimiento en los municipios más afectados y en otros servicios esenciales. La Mancomunidad ha agradecido la comprensión y colaboración de los ayuntamientos afectados y a la ciudadanía ante esta situación excepcional y continuará informando de cualquier novedad relevante.