Repion presenta el viernes en Toledo y el 23 de enero en Albacete su nuevo disco 201 con el que buscan ser "auténticas"

TOLEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Repion, el grupo formado por las hermanas Iñesta presenta su nuevo disco '201' este viernes, 16 de enero, en la Sala Pícaro de Toledo, en una gira que les llevará el 23 de enero a actuar también en Albacete. Teresa (batería y voz) y Marina (cantante y guitarra) buscan en este nuevo trabajo ser primordialmente "auténticas" o, al menos, "intentarlo".

El álbum, que consta de 10 canciones, vio la luz a finales del pasado año en el sello Mushroom Pillow y contó como adelanto con los temas 'X' y 'El sueño dura una semana'. "Son dos buenas muestras, porque 'X' es el punto más álgido en cuanto a intensidad, caña y rabia. Y luego 'El sueño dura una semana' es, bueno, el otro contrapunto más 'sweet'", han relatado en una entrevista concedida a Europa Press.

La producción del disco la ha llevado a cabo Santi García, productor que las artistas enmarcan como un "clase A", y del que aseguran es "una persona muy talentosa, con mucha sabiduría y con mucho gusto musical, pero además también es muy cercano y es como si fuera ya un amigo para toda la vida. Es muy empático y encima intenta conectar mucho con el artista", ha remarcado Teresa.

"Tiene una manera de adaptarse a cada proyecto súper guay. Y aparte que técnicamente es increíble el sonido que saca. Para mí es de mis favoritos de toda España. Capta muy bien como la energía de la banda en nuestro caso", han explicado ambas artistas.

En cuanto al significado de '201', el disco toma su nombre de la salida de la autopista que les lleva hasta su casa paterna, situada en Cantabria, un lugar que para ellas ha sido "siempre como un reinicio de ciclo". "Es pasar por esa salida y para nosotras es como un 'reset'", han afirmado, para añadir que nombrar así este trabajo fue "como la cinta que lo cierra".

Un lugar, Cantabria, al que el grupo decidió volver "dos o tres veces" durante la creación del disco, retrotrayéndose así a sus inicios en el mundo de la música con apenas 16 años, donde compusieron sus primeras canciones y que les ha ayudado a "digerir todo lo que nos está pasando".

Sin embargo, han apuntado que en este disco, salvo en la canción que lo abre, titulada 'Otro día será', que sí tiene referencias a esta región, "precisamente a la autovía", realmente lo que retrata son sus vivencias "en Madrid y con Madrid", han explicado.

UN SHOW TOTALMENTE NUEVO

Inmersas en una gira por España que arrancó en septiembre y que se extenderá, de momento, hasta el 16 de octubre en Madrid, han declarado que con la llegada de '201' sorprenderán al público con "un show totalmente nuevo" con el que pretenden que el público "se enganche y sea igual de capaz de disfrutar de las canciones nuevas como de las que ya les gusta".

Sobre esta posible sobrecarga de trabajo y viajes que llevan a sus espaldas, ellas afirman estar esforzándose "bastante" en este aspecto, señalando que tratan de "cuidar mucho eso y también la salud mental, el deporte y tal (...) pero, bueno, como que intentamos como ver el calendario en modo a largo plazo".

Con todas estas fechas cerradas en el calendario, con conciertos anunciados hasta finales de 2026, indican que ahora mismo no tienen otra elección. "Estamos en el punto en el que necesitamos tocar para vivir, para subsistir", han confesado.

COLABORACIÓN CON LA M.O.D.A

Respecto a las colaboraciones con otros artistas como la que han hecho con La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), bajo el nombre 'No te necesito para ser feliz', apuntan que se trata de una fusión entre ambas formaciones que ha tenido una "gran acogida".

"Lo que me encanta es conocer a otros artistas, ver cómo lo sienten ellos, cómo lo hacen, cómo interaccionan con la música y con el proceso de creación también de cada grupo y cada artista es una movida", afirma Teresa, para agregar que "cada colaboración te aporta una cosa, pero todas son nutritivas para la música y para nosotros".

Además, ha contado los entresijos de cómo surgió esta canción. "Nos mandaron un DM (mensaje directo), nosotros no habíamos tenido contacto con la La M.O.D.A., nos habían hablado bien de ellos, que eran majos. Pero nunca habíamos tenido realmente contacto con ellos". "Nos dijeron que su disco iba a tener dos 'colabos'... lo hablamos con el sello, lo hablamos Marina y yo y dijimos, adelante".

ETIQUETAS QUE "ENCASILLAN"

Muchos medios han enmarcado a Repion dentro del rock alternativo, el grunge-pop o el indie, pero el grupo no se pone de acuerdo en si prefiere que la gente les ponga etiquetas o no. Para la cantante, las etiquetas son más útiles para "las personas que nos escuchan que para nosotros, yo estoy contenta con la que nos quieran poner".

A Teresa el definir a los grupos por su estilo no le termina de convencer. "No estoy contenta con ninguna --etiqueta--, pero ¿la gente realmente necesita encasillar las cosas para entenderlo mejor?", se ha preguntado, para afirmar que "para entenderlo mejor lo que debería hacer la gente es escucharse la canción. Lo que importa realmente son las canciones".

Teresa ha concluido argumentando que ha estado viendo que "una gente se encasilla en un lado, otra gente se encasilla en otro, lo de grunge-pop nos lo inventamos nosotras y fue algo que salió de nosotras ya para decir algo en plan: Sí, escuchamos pop, escuchamos rock, de todo".