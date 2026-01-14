Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 11,37 hectómetros y acumulan 1.222,83 el 48,56% de su capacidad

Archivo - Entrepeñas, Sacedón, embalses, pantanos, agua, embalse, pantano - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 11,37 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.222,83, lo que supone el 48,56 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha descendido en 8,75 hectómetros, acumulando un total de 477,87 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha caído en 2,62 hasta situarse en los 744,96 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, tres han aumentado sus reservas, mientras que el resto las han disminuido.

Así, el embalse de Beleña gana 0,13 hectómetros y se queda con 28,37 de los 53 de su máxima capacidad; el de Pálmaces ha subido en 0,08, hasta los 17,10, de su máximo total; y el de El Vado aumenta en 1,19 hectómetros hasta los 28,14, de los 56 que suma su capacidad total.

De su lado, el embalse de Alcorco baja 0,28 hectómetros y se queda con 124 de su capacidad máxima de 180; el de Almoguera desciende 0,12 hasta situarse en los 5,87 de su capacidad máxima de 7; y el de El Atance cae 0,15 hectómetros y se queda con 25,68 de los 35 que puede albergar.

De si parte, el de Bolarque pierde 1,30 hectómetros hasta los 24,67 de su capacidad máxima de 31; y el de La Tajera desciende 0,12 hectómetros y se queda con 37,56 de un total de 59.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, desciende en 0,07 hectómetros esta semana y almacena 5,01 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.