Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 7,07 hectómetros y acumulan 1.407,44, el 55,89% de su capacidad

GUADALAJARA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 7,07 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.407,44, lo que supone el 55,89 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha descendido en 0,81 hectómetros, acumulando un total de 591,4 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha caído en 6,26 hasta llegar a los 816,04 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, uno ha aumentado sus reservas y el resto las han disminuido. Así, el de Almoguera sube 0,36 hectómetros y se queda con 6,34 hectómetros de los de los 31 que puede almacenar.

Mientras, el embalse de El Atance cae 0,29 hectómetros y se queda con 28,4 de los 35 que puede albergar; Alcorlo pierde 1,9, y se queda con 136,18 de los 180 que puede embalsar; y el de Bolarque baja 2,38 hectómetros esta semana y se queda con 24,53 de los siete que puede llegar a almacenar.

De igual modo, el de Beleña pierde 1,36 hectómetros y se queda con 32,86 hectómetros, de los 53 de su máxima capacidad; el de La Tajera desciende 0,85 hectómetros y se queda con 44,6 hectómetros de un total de 59; el de Pálmaces ha bajado en 1,24, hasta los 19,16, de su máximo total, que está en 31; y el de El Vado baja esta semana en 2,01 hectómetros hasta los 30,1, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, pierde 0,09 hectómetros esta semana y almacena 5,97 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.