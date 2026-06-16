Las reservas de Entrepeñas y Buendía pierden 18,17 hectómetros hasta acumular 1.562,1, el 62,04% de su capacidad

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GUADALAJARA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 18,17 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.562,17 lo que supone el 62,04 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

El embalse de Entrepeñas ha perdido 11,52 hectómetros, acumulando un total de 580.96 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido 6,65 y acumula 981,21 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto todos han disminuido sus reservas. Así, las de Beleña bajan 0,59 hectómetros y se sitúa con 42,94 de los 53 de su máxima capacidad; las de Bolarque caen 1,21 hectómetros hasta los 25,08 de su capacidad máxima de 31; y las de Pálmaces, 0,18 y acumula 22,67, de su máximo total de 31.

Por su parte, el de Alcorlo pierde 2,38 hectómetros, quedándose con 138,18 de su capacidad máxima de 180; el de Almoguera pierde 0,22 hectómetros hasta los 5,72 de los 7 hectómetros de capacidad máxima; y el de El Atance baja 0,36 hectómetros y se queda con 19,79, de los 35 que puede albergar.

También baja el de La Tajera, que desciende en 0,52 hectómetros y se queda con 43,95 de un total de 59; y el de El Vado que cae en 1,06 hectómetros, hasta los 36,88, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, las reservas del embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, descienden en 0,02 hectómetros esta semana y almacena 5,76 hectómetros, con una capacidad máxima de 6.