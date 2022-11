CCOO y UGT en CLM pedirán en Madrid responsabilidad a la patronal y subidas salariales

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO y UGT Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa y Luis Manuel Monforte, han avanzado su presencia en la movilización que tendrá lugar el próximo 3 de noviembre en Madrid, que en el marco de la campaña de movilización creciente 'Salario o conflicto' iniciada en junio, prevé concentrar a unas 20.000 personas.

Su tabla de reivindicaciones pasa por exigir responsabilidad a la patronal, exigir incrementos salariales dignos que mantengan el poder adquisitivo de los salarios y una negociación colectiva "justa para que esta crisis no la pague la gente trabajadora".

"Tenemos una patronal absolutamente empeñada en no poner su parte de responsabilidad para salir de esta difícil situación", ha denunciado De la Rosa, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a su homólogo de UGT este jueves en Toledo.

"Las empresas son las principales responsables de la desmesurada subida del IPC, ellas están repercutiendo en los precios el aumento de los costes, de hecho un 83% del incremento de los precios es por el aumento de los beneficios empresariales", ha dicho, según ha informado en nota de prensa el sindicato.

"¿De quién es responsabilidad que el precio de un café haya crecido un 25%, más de un 30% el de los huevos o un 153% el de los combustibles fósiles? ¿Es responsabilidad del Gobierno, de Europa, de Putin, de la guerra de Ucrania o de las empresas?", se ha preguntado el secretario regional de CCOO.

"También las empresas son las responsables, o mejor dicho irresponsables, de la pérdida de poder adquisitivo", ha defendido De la Rosa, que ha precisado que en estos momentos en la región se han firmado la mitad de los convenios colectivos pendientes de renovación con un incremento medio del 2,09%, cuando el IPC en Castilla-La Mancha, la región con mayor inflación, se sitúa en el 10,6%, habiendo superado el 12% en el mes de agosto.

"¿Qué hacemos los sindicatos ante esta pérdida de poder adquisitivo, no hacemos nada para que las patronales no se sientan con una diana en la cabeza? ¿Dejamos qué esta tierra se siga empobreciendo?", ha añadido el responsable autonómico de CCOO, que ha advertido que una de cada cuatro personas trabajadoras en activo en la región con un contrato indefinido es pobre.

"Esto es responsabilidad de las patronales que las tienen contratadas y que mantiene bloqueados sus convenios colectivos. Mientras tanto tenemos que seguir escuchando por parte de la patronal lo negativo que es la subida del SMI. Una persona que de 780 euros pasa a cobrar 1.000 euros al mes, ese dinero de más lo destina al consumo, de modo que también las empresas que defiende Ángel Nicolás tienen un beneficio directo del incremento de los salarios", ha dicho el secretario regional de CCOO.

Por todo ello, ha dicho, el próximo 3 de noviembre CCOO y UGT, se manifestarán en Madrid, "porque esta crisis no la puede pagar la gente trabajadora, porque este país no puede salir adelante pretendiendo dejar a los más débiles en la cuneta, no podemos permitir que la ambición desmedida de unos cuantos empresarios, que están ganando muchos beneficios, vaya a dar al traste con la economía".

SALARIOS DIGNOS

Por su parte, el secretario de UGT en Castilla-La Mancha ha exigido responsabilidad a la patronal y ha advertido de que no van a permitir ningún convenio colectivo en la región que no incluya salarios dignos y cláusulas de revisión salarial.

"La patronal está demostrando ser irresponsable. Estamos pidiendo una subida salarial justa y necesaria. Hoy, llenar la cesta de la compra cuesta entre un 14 y un 15 % más que el año pasado. Productos tan básicos como la leche y los huevos han subido un 25 y un 31 % respectivamente. Está claro que tenemos un problema. En las anteriores crisis quienes padecieron fueron las familias que tenían a sus miembros en desempleo. Pero actualmente hay familias en el umbral de la pobreza con todos sus miembros trabajando".

Monforte ha incidido en que es el momento de subir salarios y hacerlo de manera responsable, siendo conscientes del tejido empresarial de esta comunidad autónoma.

"No podemos consentir que la patronal tenga como línea roja la subida de los salarios. Es el momento de subir salarios. Y estamos siendo muy responsables. No estamos pidiendo incrementos de un 10%, que sería lo justo para hacer frente a la inflación, estamos firmando convenios con incrementos de un 2, o un 3 % en nuestra región con empresas con beneficios vergonzosos".

Por todo ello, ha terminado animando a la movilización prevista para el 3 de noviembre.