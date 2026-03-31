Restablecido suministro de agua en Nuevo Parque en Ciudad Real tras una intervención por niveles bajo de desinfección

Agua. Grifo. - GUADALAGUA

CIUDAD REAL 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Agua en Ciudad Real ha restablecido la normalidad en el suministro en la zona de Nuevo Parque tras una actuación técnica preventiva, tras detectar niveles de desinfección (cloro residual) por debajo de los valores habituales en un área muy localizada del barrio.

No obstante, este servicio señala que el agua suministrada en todo momento ha cumplido con todos los parámetros de calidad establecidos por la normativa vigente.

A raíz de una queja ciudadana recibida a mediodía de este lunes, equipos técnicos del Servicio Municipal de Agua se desplazaron de inmediato a la zona para verificar la situación.

Como medida preventiva, y siguiendo los protocolos establecidos, se procedió a la sectorización de la zona afectada, delimitando el área comprendida entre las calles Italia y Finlandia del barrio Nuevo Parque. La zona quedó aislada del resto de la red de distribución, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

De igual forma, los equipos técnicos llevaron a cabo purgas parciales en las acometidas individuales de cada abonado afectado para eliminar el agua con niveles de desinfectante inferiores. Desde el Servicio Municipal de Agua también se realizaron análisis organolépticos en múltiples puntos de la red.

Una vez evaluados los resultados, se determinó la necesidad de proceder al vaciado total de la red de la zona que había sido delimitada, garantizando así una actuación precisa y localizada. A las 3.00 horas de la madrugada quedó completamente restablecido el servicio con todas las garantías de calidad para todos los abonados de las calles afectadas.

En cualquier caso, el agua que recibían los vecinos que disponían de suministro era adecuada para el consumo en todo momento. La suspensión temporal del suministro en algunas zonas concretas de Nuevo Parque fue una medida adoptada de forma preventiva para garantizar la calidad y seguridad del agua distribuida.

Desde el Servicio Municipal de Agua se quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. ""Los controles de calidad del agua son constantes y rigurosos, la respuesta ante cualquier anomalía es inmediata y se aplican en todo momento los protocolos más exigentes para garantizar la salud pública".

Los equipos técnicos han trabajado de manera intensiva durante toda la jornada para resolver la incidencia "con la máxima celeridad y eficacia, logrando restablecer el suministro sin comprometer en ningún momento la seguridad sanitaria".

El Servicio Municipal de Agua continuará informando puntualmente sobre cualquier aspecto relacionado con la calidad del suministro y mantiene a disposición de la ciudadanía los canales habituales de atención para resolver cualquier duda o consulta.