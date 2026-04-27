Restablecido el tráfico en la autovía A-4, a la altura de Ontígola, tras el accidente de un turismo

Cortada la autovía A-4 en sentido Andalucía, a la altura de Ontígola (Toledo), por el accidente de un turismo. - 112

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en la autovía A-4, a la altura del kilómetro 52, en sentido Andalucía, que ha quedado cortada este lunes a la altura de Ontígola (Toledo), debido al accidente de un turismo con dos personas heridas, ha quedado restablecido sobre las 14.17 horas.

Así lo han confirmado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que han informado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 12.42 horas. El incidente ha generado varios kilómetros de atasco.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, los bomberos de Villarrubia de Santiago, ambulancia de urgencias y helicóptero medicalizado.

Una de las dos personas afectadas es un hombre de 44 años, que ha sido trasladado hasta el Hospital General Universitario de Toledo. El hombre presenta traumatismo craneoencefálico moderado y fractura en el brazo, según la información de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La segunda persona afectada --un hombre de 23 años, según estas fuentes-- ha sido trasladado por recursos del Suma 112 de Madrid al Hospital 12 de Octubre con fractura de codo y traumatismo craneoencefálico moderado.