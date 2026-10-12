Resuelta la convocatoria de ayudas a clubes y federaciones para actividades deportivas de inclusión de Diputación Cuenca

Deporte de inclusión. - DIPUTACIÓN

CUENCA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cuenca ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos y federaciones deportivas para el desarrollo de actividades deportivas de inclusión correspondientes a 2026, con una dotación total de 50.000 euros.

El diputado de Deportes y Juventud, Abel Fresneda, señala que la resolución contempla ayudas para diez clubes y federaciones deportivas, con importes destinados a programas de competiciones y de actividad física y salud, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Las entidades beneficiarias son el CD AMIAB Cuenca, CD EFB UB Conquense, CD Rítmica Dansei, CD Huécar, CD Natación Cuenca, CD Adapta-T 'Tú', CD Tenis de Mesa Tarancón, CD Adina Las Pedroñeras, CD El Castellar y Fecam.

La distribución de las ayudas contempla importes de entre 1.686 y 9.277 euros, en función de la puntuación obtenida conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.

Las actuaciones subvencionadas corresponden a entidades de Cuenca, Tarancón, Las Pedroñeras y Mota del Cuervo, además de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha (Fecam).

El abono de las subvenciones se realizará una vez justificadas las ayudas concedidas y se ha ampliado el plazo de justificación hasta el 15 de octubre de 2026, de acuerdo con lo establecido en la resolución.